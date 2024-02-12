阿里山十字村春節飄菇香 林下經濟段木香菇慶豐收

大年初三來到阿里山旅遊，別錯過品嘗位於台18線76K十字社區的段木香菇，由林業及自然保育署嘉義分署輔導社區社員們在林下栽植，經一年多學習栽培技術及悉心照顧下，去年11月首次收穫近500斤，目前春節期間適逢第二波採收期，社區內飄著濃厚段木香菇香氣。

十字社區發展協會理事長羅雙喜表示，一年多前社區居民對段木香菇栽植一知半解，栽培方法及過程處於摸索階段，經一年來跟隨林業保育署的腳步一同努力，並由嘉義分署聘請專家指導。

羅雙喜說，居民們開始學習段木鑽孔、植菌、堆放及管理方式，主動排班澆水監測生長情形，過程中也曾遭遇真菌污染、蟲害等挫折，但在專家協助診斷、即時防治下，去年11月首次採收第一批近500斤段木香菇。

「採收期社區充滿著段木菇香！」羅雙喜說，香氣濃郁讓大家都很驚喜，且品嘗後發現當地環境及氣候所栽培出的段木香菇，菇肉厚實、口感紮實有嚼勁，菇柄更帶有樹皮香，乾燥後風味更加迷人，目前春節期間陸續做第二波收成，遊客途經別錯來品嘗。