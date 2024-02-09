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除夕到初九都有！過年「這3天」要拜天公 時間、流程報你知 誤觸8禁忌恐衰整年

除夕圍爐眉角多 長輩勿戰尷尬話題、晚輩要同理兼有禮

過年出遊好去處 台南市觀光工廠假春節不打烊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市擁有21家觀光工廠，分布在17個行政區，為迎接新春龍年，特別在春節期間開放，南市經發局也盤點各家觀光工廠春節營業時間及相關優惠活動，歡迎大家來台南過好年。圖／台南市經發局提供
台南市擁有21家觀光工廠，分布在17個行政區，為迎接新春龍年，特別在春節期間開放，南市經發局也盤點各家觀光工廠春節營業時間及相關優惠活動，歡迎大家來台南過好年。圖／台南市經發局提供

台南市擁有21家觀光工廠，分布在17個行政區，為迎接新春龍年，特別在春節期間開放，自今天除夕起，各家觀光工廠提供多樣展示內容及豐富DIY體驗活動，以及獨具特色的節慶氛圍，南市經發局也盤點各家觀光工廠春節營業時間及相關優惠活動，歡迎大家來台南過好年。

經發局指出，天一中藥生活化園區自11日至14日期間，單筆消費滿1000元，即可抽超值紅包一次；華美光學eye玩視界配鏡滿2980元贈送流行太陽眼鏡乙支；蘭都觀光工廠過年期間財神不定時出現發放小禮物，結帳滿1500元即送一張刮刮卡。

此外，萬國通路創意觀光工廠單筆消費滿3000元，即有機會最高現折888元，DIY限定超值福箱超值優惠價1499元；黑橋牌香腸博物館春節期間更是不休館，觀光工廠從除夕到初五天天迎新春。

經發局局長林榮川表示，台南觀光工廠旅遊路線依類型共有4大主題及8種遊程，每家觀光工廠都有自己的產業特色，將觀光工廠做為走春景點，絕對是最明智的選擇；此外，適逢2024台灣燈會在台南，春節期間安平燈區已開幕，加上龍崎光節-空山祭、鹽水月津港燈節和新營天鵝湖公園波光節等，民眾可以白天遊觀光工廠，夜間賞燈去。

經發局也說，暢遊觀光工廠還可以參加「台南購物節」抽獎活動，登錄消費滿100元以上發票就可獲得抽獎機會，且觀光工廠為購物節指定特約店家，消費更可獲得抽獎序號雙倍送優惠，有關觀光工廠春節營業資訊及各家優惠內容活動詳情，可台南市推廣觀光工廠發展協會網站查詢。

台南 春節 觀光工廠

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