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老兵漸凋零 除夕前嘉義榮服處為百歲人瑞老榮民溫馨慶生

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣民雄鄉徐姓老榮民百歲壽辰，嘉義榮服處處長許淑菁日前率責任區輔導員、社區志願服務組長、替代役及榮欣志工們，邀請在地福樂村長簡元煌，和徐伯伯一家人歡慶百歲壽辰，氣氛熱鬧溫馨。圖／嘉義榮服處提供
嘉義縣民雄鄉徐姓老榮民百歲壽辰，嘉義榮服處處長許淑菁日前率責任區輔導員、社區志願服務組長、替代役及榮欣志工們，邀請在地福樂村長簡元煌，和徐伯伯一家人歡慶百歲壽辰，氣氛熱鬧溫馨。圖／嘉義榮服處提供

大陸來台榮民凋零，嘉義縣市只剩百餘名有眷屬榮民，20多名單身榮民，明天龍年除夕團圓，嘉義縣民雄鄉徐姓老榮民百歲壽辰，嘉義榮服處長許淑菁日前率責任區輔導員、社區志願服務組長、替代役及榮欣志工們，邀請在地福樂村長簡元煌，和徐老先生一家人歡慶百歲壽辰，氣氛熱鬧溫馨。

徐姓老榮民是山東省青島市人，少時投身軍旅，歷經國共戰爭烽火洗禮，隨部隊來台，1983年陸軍退役後，與妻子相互扶持，拉拔孩子長大，孫子都成年，家庭幸福美滿。

徐姓老榮民平常喜歡聽歌，現場由榮欣志工獻唱「小城故事」、「甜蜜蜜」等歌曲，他也一同哼唱，妻子親吻臉頰，夫妻感情歷久彌新、恩愛如昔，讓旁人羨煞。外孫請假回來慶賀，他對榮民服務處與村長祝賀，樂開懷，祝福大家身體健康。

許淑菁感謝村長平日對榮民（眷）長輩們照顧關懷，轉贈蔡英文總統、行政院長陳建仁祝賀壽屏獻上祝福，代輔導會主委馮世寬致贈徐老先生百歲賀壽金飾及蛋糕，榮服處替代役也向他獻上大大擁抱，大家一起歡唱生日快樂歌，祝福他壽比南山、身體康泰，慶生活動圓滿結束。

嘉義縣民雄鄉徐姓老榮民百歲壽辰，嘉義榮服處處長許淑菁日前率責任區輔導員、社區志願服務組長、替代役及榮欣志工們，邀請在地福樂村長簡元煌，和徐伯伯一家人歡慶百歲壽辰，氣氛熱鬧溫馨。圖／嘉義榮服處提供
嘉義縣民雄鄉徐姓老榮民百歲壽辰，嘉義榮服處處長許淑菁日前率責任區輔導員、社區志願服務組長、替代役及榮欣志工們，邀請在地福樂村長簡元煌，和徐伯伯一家人歡慶百歲壽辰，氣氛熱鬧溫馨。圖／嘉義榮服處提供

嘉義 榮民 蔡英文

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