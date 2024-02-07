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雲林縣公共自行車MOOVO大擴點 斗六、虎尾租借點出爐

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣去年引進公共自行車MOOVO至斗六市，今起再進駐虎尾鎮，縣長張麗善（前排左三）等人試騎。記者陳苡葳／攝影
雲林縣去年引進公共自行車MOOVO至斗六市，今起再進駐虎尾鎮，縣長張麗善（前排左三）等人試騎。記者陳苡葳／攝影

雲林縣去年導入公共自行車MOOVO，第1波在斗六市營運，今起再進駐虎尾鎮啟用24站公共自行車租賃站，另斗六市擴增至37站，此次共投入450輛全新智慧自行車，費率為智慧自行車每半小時10元，電動輔助自行車每半小時20元，縣長張麗善說，目前專案補助期間，在縣內騎乘且有完整起迄站租借紀錄，前半小時10元。

縣府交通工務局長汪令堯表示，縣府去年8月起在斗六市運作公共自行車租賃系統，共設20個租借站點，提供100輛電動輔助自行車，車輛周轉率至去年底止，每日每車達2.4至3.5次，尤其斗六火車站前站為最熱門站點，每月租借次數超過3700次。

為完善斗六市郊交通網絡，張麗善今天宣布擴增雲林溪美食廣場、勞工育樂中心、石榴火車站及斗六觀光夜市等17站；虎尾鎮則在虎尾科大、虎尾高中、建國眷村等車站及學區、交通節點處設站，此次共啟用41站，手機下載MOOVO App即可租借。

汪令堯說，今年全新引進電動輔助車，電池容量加大40%，滿電騎乘里程提升至70公里，並升級讀卡機LED顯示燈號、加大車籃，駐車車柱改為中柱，並保留智慧電子樁無柱車樁、電子圍籬區域還車系統，提供多元支付便於租借。

張麗善指出，縣府規畫6月完成全縣120個站點、投入900輛智慧自行車及電動輔助自行車布建作業，體育場館、公園、文化中心等休閒與觀光遊憩場域，或住宅及商業區、各級公務單位及各級學校等都將列為設置評估條件。

交通工務局表示，在縣內租借且有完整起、迄站租借紀錄，前半小時10元，等同智慧自行車前半小時免費、電動輔助自行車前半小時僅需自付10元；持雲林縣公共運輸定期票TPASS則為全車種前半小時免費。

雲林縣公共自行車MOOVO今天在斗六、虎尾新設41個站點，共投入450輛全新智慧自行車，加上第一波100輛電動輔助自行車，現有550輛車提供民眾租借；圖為全新版智慧自行車。記者陳苡葳／攝影
雲林縣公共自行車MOOVO今天在斗六、虎尾新設41個站點，共投入450輛全新智慧自行車，加上第一波100輛電動輔助自行車，現有550輛車提供民眾租借；圖為全新版智慧自行車。記者陳苡葳／攝影
雲林縣公共自行車MOOVO今天在斗六、虎尾新設41個站點。圖／雲林縣政府提供
雲林縣公共自行車MOOVO今天在斗六、虎尾新設41個站點。圖／雲林縣政府提供
雲林縣公共自行車MOOVO今天在斗六、虎尾新設41個站點，共投入450輛全新智慧自行車；圖為電動輔助自行車。記者陳苡葳／攝影
雲林縣公共自行車MOOVO今天在斗六、虎尾新設41個站點，共投入450輛全新智慧自行車；圖為電動輔助自行車。記者陳苡葳／攝影

半小時 斗六 自行車

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