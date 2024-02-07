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榴中福德宮初一發送百元發財金 第一名獨得5千元紅包

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六市榴中福德宮將於大年初一發送百元錢母，第一名拿到錢母的民眾將可獲得5千元紅包。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市榴中福德宮將於大年初一發送百元錢母，第一名拿到錢母的民眾將可獲得5千元紅包。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗六市榴中福德宮6年前開始在大年初一發送現金財母，不少信徒隔年大手筆添油香還願，近年排隊領錢母的信徒大增，今年依例在初一發送百元錢母，並加送2顆高麗菜，為農民行銷。

榴中福德宮主委張景明表示，往年春節發錢母，有信徒前一晚就來排隊，拿到發財金的信眾，大都心存感激，熱心捐獻協助廟務，甚至有信徒大筆添香油錢來回饋。

今年依例在初一發放百元現金錢母，由石榴班旅外企業家張景德贊助，預計發送2千份，前五名民眾另有大紅包，第一名獨得5千元，明天中午開放排隊，張景德為幫助農民，採購5千顆高麗菜，每人發送2顆。

林內鄉民生國小校長蔡正龍表示，廟方每年發錢母，另與在地商家合作發送兌換券，間接促進在地經濟，又能透過新年喜氣活動，增進居民情感，一舉數得。

張景明表示，活動當天另有摸彩，有多台的50吋液晶電視，3C產品、腳踏車、電器用品等，邀請民眾一起來走春參拜祈福。

雲林縣斗六市榴中福德宮將於大年初一發送百元錢母，第一名拿到錢母的民眾將可獲得5千元紅包。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市榴中福德宮將於大年初一發送百元錢母，第一名拿到錢母的民眾將可獲得5千元紅包。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市榴中福德宮將於大年初一發送百元錢母，第一名拿到錢母的民眾將可獲得5千元紅包。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市榴中福德宮將於大年初一發送百元錢母，第一名拿到錢母的民眾將可獲得5千元紅包。記者陳雅玲／攝影

發財金 農民 高麗菜

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