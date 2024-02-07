快訊

台糖豬肉複檢含瘦肉精是否開罰？ 曾文生暴怒強調1點：廠商會服氣嗎

台糖豬肉片瘦肉精來源成謎 專家點3追查方向：實驗室汙染機率偏低

年關前調整？27年歷史醫美保養品牌薇姿 線上線下服務減碼中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／春節送開運年菜給弱勢邊緣戶及獨老 黃敏惠感恩九華山地藏庵

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市長黃敏惠感謝九華山地藏庵秉持地藏王菩薩慈悲大愛，長期致力社會公益，每年與市府合辦冬令救濟、年菜捐贈等公益活動。記者魯永明／攝影
嘉市長黃敏惠感謝九華山地藏庵秉持地藏王菩薩慈悲大愛，長期致力社會公益，每年與市府合辦冬令救濟、年菜捐贈等公益活動。記者魯永明／攝影

後天除夕團圓，嘉義市政府上午結合九華山地藏庵舉辦開運年菜捐贈發送活動，募集年菜及祈福物資，由嘉義市餐飲業職業工會料理多道美味佳餚，發送420戶弱勢邊緣戶與獨居老人，讓弱勢家庭豐足過新年，市長黃敏惠、議長陳姿妏及多位議員、立委王美惠等參與，場面熱鬧溫馨。

「龍光煥發幸福永續」開運年菜捐贈儀式，在九華山地藏庵舉行，鳳梨會社鼓隊演出暖場，邀請崇仁醫護管理專科學校餐飲管理科學生擔任禮賓大使，分別端出年菜走秀，包括雞鳴報福 (全雞)、財運滾滾 (丸子)、魚躍龍升 (魚)、香臘迎春 (臘肉)、步步高升 (蛋糕)、飽滿珍榖 (白米)、大悲水（礦泉水），長壽麵，以及加碼的千元開運年菜金，期許龍年好運「龍總來，心想龍事成。」

黃敏惠感謝九華山地藏庵秉持地藏王菩薩慈悲大愛，長期致力社會公益，每年與市府合辦冬令救濟、年菜捐贈等公益活動，將關懷溫暖傳送弱勢族群。九華山地藏庵連續7年贊助，金額累積489萬4000元，共計2660戶受惠。

今年贊助年菜及開運加菜金合計79萬8000元，地藏庵董事長黃俊森致贈贊助支票，黃敏惠代表接受回贈感謝狀。黃俊森為讓受贈家庭採買喜愛年節食品，贈送開運加菜金千元，在菩薩庇祐祝福下，讓弱勢家庭過溫馨好年，另感謝嘉市阿里山國際同濟會贊助2萬元水果。

黃敏惠說，嘉市是幸福有愛心城市，感謝慷慨解囊善心人士，也感謝協助發送年菜夥伴，關懷協助弱勢家庭，發揮扶弱濟貧善良風氣，帶給弱勢家庭暖心溫情新年。

嘉市府結合九華山地藏庵舉辦開運年菜捐贈發送活動，募集年菜及祈福物資，由嘉義市餐飲業職業工會料理多道美味佳餚，發送弱勢邊緣戶與獨居老人。記者魯永明／攝影
嘉市府結合九華山地藏庵舉辦開運年菜捐贈發送活動，募集年菜及祈福物資，由嘉義市餐飲業職業工會料理多道美味佳餚，發送弱勢邊緣戶與獨居老人。記者魯永明／攝影
九華山地藏庵贊助年菜及開運加菜金合計79萬8000元，地藏庵董事長黃俊森（左 ）致贈贊助支票，市長黃敏惠(中)代表接受。記者魯永明／攝影
九華山地藏庵贊助年菜及開運加菜金合計79萬8000元，地藏庵董事長黃俊森（左 ）致贈贊助支票，市長黃敏惠(中)代表接受。記者魯永明／攝影
嘉市府結合九華山地藏庵舉辦開運年菜捐贈發送活動，募集年菜及祈福物資，由嘉義市餐飲業職業工會料理多道美味佳餚，發送弱勢邊緣戶與獨居老人。記者魯永明／攝影
嘉市府結合九華山地藏庵舉辦開運年菜捐贈發送活動，募集年菜及祈福物資，由嘉義市餐飲業職業工會料理多道美味佳餚，發送弱勢邊緣戶與獨居老人。記者魯永明／攝影
嘉市府結合九華山地藏庵舉辦開運年菜捐贈發送活動，募集年菜及祈福物資，由嘉義市餐飲業職業工會料理多道美味佳餚，發送弱勢邊緣戶與獨居老人。記者魯永明／攝影
嘉市府結合九華山地藏庵舉辦開運年菜捐贈發送活動，募集年菜及祈福物資，由嘉義市餐飲業職業工會料理多道美味佳餚，發送弱勢邊緣戶與獨居老人。記者魯永明／攝影
嘉市府結合九華山地藏庵舉辦開運年菜捐贈發送活動，募集年菜及祈福物資，由嘉義市餐飲業職業工會料理多道美味佳餚，發送弱勢邊緣戶與獨居老人。記者魯永明／攝影
嘉市府結合九華山地藏庵舉辦開運年菜捐贈發送活動，募集年菜及祈福物資，由嘉義市餐飲業職業工會料理多道美味佳餚，發送弱勢邊緣戶與獨居老人。記者魯永明／攝影

嘉義 年菜 弱勢家庭 黃敏惠

延伸閱讀

影／台糖肉片複檢出瘦肉精 黃敏惠：食安人權速找出問題 勿成口水戰

關切春節疏運 黃敏惠視察嘉市交通強調「安全第一」

嘉義市年貨大街開幕人潮強強滾 黃敏惠加碼助攻帶動買氣

嘉市府核准湖美夜市開幕 明天白天逛年貨大街夜逛夜市

相關新聞

時代的眼淚...走過1甲子見證在地發展軌跡 台南這間老戲院拆除中

走過60年，在地著名建物台南學甲西湖戲院本周起拆除，現場留下許多珍貴木匾，預計1個月完成，戲院基地及周遭800多坪，傳聞...

如抓寶可夢！朴子配天宮年節首創XR虛擬實境擲筊求子

嘉縣朴子配天宮因求子靈驗，成台灣著名求子信仰中心，因應元宇宙浪潮，嘉縣文觀局首度試辦配天宮結合XR延展實境技術，將「求子...

貓奴們注意！嘉義縣將開放15隻品種喵星人認養登記

嘉義縣家畜疾病防治所將開放民眾認養登記15隻極受歡迎的品種貓，包括小步舞曲、曼赤肯、英國長毛貓、布偶貓、摺耳貓及混種貓，...

榴中福德宮初一發送百元發財金 第一名獨得5千元紅包

雲林縣斗六市榴中福德宮6年前開始在大年初一發送現金財母，不少信徒隔年大手筆添油香還願，近年排隊領錢母的信徒大增，今年依例...

雲縣府彙整94案 盼新科立委到中央協助爭取

雲林縣長張麗善今天邀請國民黨立委張嘉郡、丁學忠及許宇甄，與縣府18個局處長開會討論待協助事項94案，她期望透過立委協助向...

影／春節送開運年菜給弱勢邊緣戶及獨老 黃敏惠感恩九華山地藏庵

後天除夕團圓，嘉義市政府上午結合九華山地藏庵舉辦開運年菜捐贈發送活動，募集年菜及祈福物資，由嘉義市餐飲業職業工會料理多道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。