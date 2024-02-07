影／春節送開運年菜給弱勢邊緣戶及獨老 黃敏惠感恩九華山地藏庵

後天除夕團圓，嘉義市政府上午結合九華山地藏庵舉辦開運年菜捐贈發送活動，募集年菜及祈福物資，由嘉義市餐飲業職業工會料理多道美味佳餚，發送420戶弱勢邊緣戶與獨居老人，讓弱勢家庭豐足過新年，市長黃敏惠、議長陳姿妏及多位議員、立委王美惠等參與，場面熱鬧溫馨。

「龍光煥發幸福永續」開運年菜捐贈儀式，在九華山地藏庵舉行，鳳梨會社鼓隊演出暖場，邀請崇仁醫護管理專科學校餐飲管理科學生擔任禮賓大使，分別端出年菜走秀，包括雞鳴報福 (全雞)、財運滾滾 (丸子)、魚躍龍升 (魚)、香臘迎春 (臘肉)、步步高升 (蛋糕)、飽滿珍榖 (白米)、大悲水（礦泉水），長壽麵，以及加碼的千元開運年菜金，期許龍年好運「龍總來，心想龍事成。」

黃敏惠感謝九華山地藏庵秉持地藏王菩薩慈悲大愛，長期致力社會公益，每年與市府合辦冬令救濟、年菜捐贈等公益活動，將關懷溫暖傳送弱勢族群。九華山地藏庵連續7年贊助，金額累積489萬4000元，共計2660戶受惠。

今年贊助年菜及開運加菜金合計79萬8000元，地藏庵董事長黃俊森致贈贊助支票，黃敏惠代表接受回贈感謝狀。黃俊森為讓受贈家庭採買喜愛年節食品，贈送開運加菜金千元，在菩薩庇祐祝福下，讓弱勢家庭過溫馨好年，另感謝嘉市阿里山國際同濟會贊助2萬元水果。