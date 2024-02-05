全台最美的眷村水交社文化園區 體驗不同文化下的過年傳統

被譽為全國最美眷村的台南水交社文化園區，大年初二至初五推出系列活動，有新春市集、街藝表演、免費親子搓湯圓及絹印；為呼應水交社過去不同省分居民在此團聚過年，園區內布置年節起源介紹與傳統年畫文化，邀請師傅製作大陸北方慶祝春節的傳統「花饃」和「棗饃」麵雕，帶大家一窺不同文化下的過年傳統。

也推出全園區及4大主題展館參觀免門票優惠，即日起至6月30日止，春節期間消費滿額還送限量水交社新春小禮，歡迎大家把握機會來水交社走春賞景逛古蹟。

南市府文化局長謝仕淵說，園區自大年初二起輪番獻藝，每天有2至3組藝人表演，從精彩魔術、扯鈴、溜溜球獻藝、花市酒瓶演出、造型氣球教學到劍玉表演等，讓民眾感受歡樂年節氣氛，也準備親子搓湯圓免費活動，讓大小朋友現場搓、揉、煮湯圓大快朵頤，祈求新年圓圓滿滿。

年初三可在現場絹印新春龍年圖樣，人人皆可帶著新春小禮回家過年。年節期間水交社雜貨舖更攜手台南百年布莊錦源興，新品上市推出「用印花說眷村故事」，只要在水交社雜貨埔或敝墟書店購買滿150元，加贈送水交社2024龍躍雲霄春聯1幅，限時限量兌換。

文化局表示，水交社文化園區前身為空軍眷村，曾是日治時期駐防台南機場的海軍航空隊官兵眷屬居所，目前園區內4棟展館，春節期間水交社展演館有眷戀煙花燦爛的歲月、水交社歷史館活的歷史‧層疊的地景、AIR台南館直上晴空-空軍第一戰術戰鬥機聯隊特展、飛行親子館台南國際藝術節-城像、成相等主題。