台灣燈會安平燈區今晚點燈 民眾賞燈還可抽日本來回機票

2024台灣燈會安平燈區今晚正式啟燈，有長達12分鐘的無人機、煙火及燈光秀空中展演，緊接著在6點45分進行啟燈儀式，晚間7點開始是明華園總團大戲「媽祖」。賞燈民眾還有機會抽中台北-熊本來回機票，總共抽出5張；想要近距離欣賞安平燈區開幕空中展演秀的朋友，推薦最佳觀賞點是原1661台灣船園區停車場及林默娘公園周邊。

台南市政府和永旺九州合作， 燈會現場除了有擺設九州各縣市的打卡牆以外，可以在本次活動寫下大家對日本、台南的彼此祝福。寫下祝福的遊客，有機會獲得由永旺九州贊助的「桃園-熊本來回機票」5張，開幕點燈儀式當天晚上6點20分抽出5位幸運遊客 。

安平燈區今晚開幕因逢周末，白天市區古蹟及景點已湧現遊客，路上車流量明顯增多，市府表示，為強化遊客疏運及提供行人徒步空間，燈區周邊將交通管制，請用路人留意。前往賞燈請多利用活動接駁車，自行開車騎車者請務必先查詢周邊車流及停車格位。相關交通資訊，可上「2024台灣燈會在台南」官網查詢。

市府提醒，安平燈區的30件作品，分別座落在林默娘公園(台南400展區)及台南運河沿岸(河光往事展區，在安億橋至望月橋一段)，民眾前往賞燈，請務必穿著舒適的運動鞋或休閒鞋，也要時刻留意同行年長者或幼兒童的身體狀況，如有需要，可就近請救護站或服務站人員協助。