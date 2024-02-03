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嘉市西區區政大樓動土 後年完工

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市西區區政大樓（合併公共托育）異地新建工程，昨天上午在友愛路停車場旁市有地，舉行動土典禮。記者魯永明／攝影
嘉義市西區區政大樓（合併公共托育）異地新建工程，昨天上午在友愛路停車場旁市有地，舉行動土典禮。記者魯永明／攝影

嘉義市西區區政大樓（合併公共托育）異地新建工程，昨天上午在友愛路停車場旁市有地舉行動土典禮，共地下2層地上7層，中央補助及市府自籌共4億多元，預定2026年完工，遇缺工缺料5次流標，第6次才決標。

動土典禮醒獅團進場表演，市長黃敏惠帶老母親、市府團隊與內政部民政司代理司長鄭英弘、立委王美惠及多位議員、西區區長柯國振、里長、營造商持香，祈求工程順利，再共同持鏟動土為儀式畫下完美句點。

黃敏惠要求工程如期如質，最好提前完工，未來西區區政大樓爭取輕軌連結交通，請連任王美惠協助爭取中央全額負擔鐵路高架工程款；王美惠說，區政大樓中央地方合作，建設不分黨派，會努力爭取更多中央補助。

西區公所大樓老舊，市府推動西區大發展計畫，爭取內政部2022年前瞻補助1億元，衛福部補助5791萬元，市府籌3億988萬元議會通過，合計4億6779萬元，遇缺工缺料5次流標，第6次才決標，工期900個日曆天，2026年完工。

區政大樓合併公共托育，基地1775平方公尺、總樓地板面積7106.57平方公尺，建築師姜樂靜設計規畫多目標用途。1樓托嬰中心及市民共享大客廳，2樓托育資源中心；將西區區公所及戶政所、聯合里辦公處整合同棟樓，方便民眾洽公。

結合周邊僑平國小及附屬幼兒園、婦女福利服務中心、保智大樓長青社區關懷據點等，形成滿足不同年齡層需求「友善學習成長園區」。區政大樓完工鑲入嘉市整體開放空間系統，打造與周邊社區共享優質公共空間。

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