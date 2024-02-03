畜試所10年育成 天晴烏骨雞產蛋倍增

畜試所長黃振芳說，畜試所團體及研究人員獲獎15個，2項實驗動物場域通過國際認證續評，獲專利證2件、技術移轉31件及創新育成中心進駐業者18家，當中北區分所牛乳檢驗室參加國際畜政聯盟（ICAR）乳質檢測能力試驗，在乳蛋白質檢測項目榮獲全球第1名。

副研究員蔡銘洋說，天晴烏骨雞經畜試所10年育成，是目前全國唯一具備十全外貌烏骨雞，產蛋數較現有商業烏骨雞多近1倍，可穩定產出藍殼蛋。

研究員魏良原表示，該所與業界合作育成首例民間種鴨新品系進興番鴨，是民間產業參與式育種，母鴨體重比初代增加30%，公鴨增加近60%，符合市場對番鴨生長性能需求，期透過公私合作示範，吸引更多種鴨場精進飼養管理及選育模式。

副研究員張世融介紹畜試所參與草鴞保育珍貴紀錄，畜試所後山牧草地去年成功觀察草鴞雛鳥獨立成長，驚喜發現育雛母草鴞是前1年離巢幼鳥，顯示畜試所穩定提供安全繁殖地，為保護不打擾草鴞生長，研究團隊以相機、錄音機監測草鴞繁殖，發現巢區後立即設置臨時維護措施，保護幼雛免受潛在威脅。兩次成功的安全維護措施為國內首創，也是草鴞保育成功的重要紀錄。