聽新聞
test
0:00 / 0:00

畜試所10年育成 天晴烏骨雞產蛋倍增

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導

畜試所長黃振芳說，畜試所團體及研究人員獲獎15個，2項實驗動物場域通過國際認證續評，獲專利證2件、技術移轉31件及創新育成中心進駐業者18家，當中北區分所牛乳檢驗室參加國際畜政聯盟（ICAR）乳質檢測能力試驗，在乳蛋白質檢測項目榮獲全球第1名。

副研究員蔡銘洋說，天晴烏骨雞經畜試所10年育成，是目前全國唯一具備十全外貌烏骨雞，產蛋數較現有商業烏骨雞多近1倍，可穩定產出藍殼蛋。

研究員魏良原表示，該所與業界合作育成首例民間種鴨新品系進興番鴨，是民間產業參與式育種，母鴨體重比初代增加30%，公鴨增加近60%，符合市場對番鴨生長性能需求，期透過公私合作示範，吸引更多種鴨場精進飼養管理及選育模式。

副研究員張世融介紹畜試所參與草鴞保育珍貴紀錄，畜試所後山牧草地去年成功觀察草鴞雛鳥獨立成長，驚喜發現育雛母草鴞是前1年離巢幼鳥，顯示畜試所穩定提供安全繁殖地，為保護不打擾草鴞生長，研究團隊以相機、錄音機監測草鴞繁殖，發現巢區後立即設置臨時維護措施，保護幼雛免受潛在威脅。兩次成功的安全維護措施為國內首創，也是草鴞保育成功的重要紀錄。

專利 農業部 雞蛋

延伸閱讀

新北18隻野化水牛移置台東 議員籲列保育教材

奧萬大除夕休園 與合歡山2月8日、9日同步暫停住宿

林業署結合嘉義大學 以阿里山森林草本、花果及木質味開發香水

經10年育成...畜產試驗所發表新品種烏骨雞 穩定產出倍量藍殼蛋

相關新聞

偶戲節零補助 雲林自籌經費辦

雲林國際偶戲節向中央爭取補助遭砍，文化部稱因評審委員認為內容規畫與過去差異不大，才不予補助。雲林縣長張麗善表示，文化部不...

畜試所10年育成 天晴烏骨雞產蛋倍增

農業部畜產試驗所昨天發表1年研究成果，解說歷經10年育成新品種「十美天晴烏骨雞」及「首例民間種鴨品系-進興番鴨」與草鴞保...

嘉市西區區政大樓動土 後年完工

嘉義市西區區政大樓（合併公共托育）異地新建工程，昨天上午在友愛路停車場旁市有地舉行動土典禮，共地下2層地上7層，中央補助...

春節遊雲林 加開高鐵、觀光接駁車

因應春節返鄉及遊玩人潮，雲林縣政府規畫免費高鐵返鄉接駁專車及雲東、雲中、雲西、北港環鎮線及北港燈會等5條觀光接駁路線，每...

阿里山賞櫻列車 2月26日網路開訂

阿里山花季即將登場，林鐵及文資處推出限定阿里山森林遊樂區蒸汽主題列車「綻放舞櫻」遊程，將在3月11、18日啟航，首梯訂票...

8500席自由席！台灣燈會開幕大戲 《媽祖》看戲指南開箱

2024台灣燈會在台南，安平燈區明起搶先盛大開展，開幕大戲明華園總團壓箱經典力作《媽祖》預計明天晚上七7點10分、起燈儀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。