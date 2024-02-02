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嘉市府核准湖美夜市開幕 明天白天逛年貸大街夜逛夜市
嘉義市政府核准的湖美商展嘉義夜市攤販集中場，下午5點盛大熱鬧開幕，攤商們提供3000張彩券讓民眾免費索取，吸引大批民眾，人潮滾滾，市長黃敏惠、議長陳姿妏、立委王美惠等參加開幕，明天周末中央廣場年貨大街開賣，提供市民過年前，白天逛年貨大街，夜間逛夜市。
湖美夜市去年5月風光開幕，吸引爆滿人潮，因不符合都市計畫法土地分區使用規定，遭市府開罰6萬元，不到1個月就落幕。業者朝合法夜市申請，市府去年底核准設置。
業者以湖美商展嘉義夜市」重啟爐灶，每周三、五、六營業，元月6日試營運，場場吸引爆滿人潮，下午5點開幕。市長黃敏惠、議長陳姿妏、立委王美惠、議員孫貫志、王浩、李奕德、黃露慧、郭定緯、黃思婷、陳家平、鄭光宏參加，湖美夜市管委會主委吳承勳歡迎大家。
攤商們發放彩券慶祝開幕，彩券有飲料、餐點等各攤商販賣的商品，3000份以上，券券有獎！新春期間除夕休息，大年初一到初五不休息。湖美夜市設在湖美八路、湖美七街、健康二路及健康三路街墎內，基地面積約1886坪，至少200攤位，營業時間為每周3、5、6。舊址作停車場。
湖子內區段徵收兼顧環保用途，帶來發展，申請建照戶數3248戶，申請使用執照戶數2051戶；2年前活動中心開工典禮，申請建造執照戶數2466戶，申請使用執照1272戶，2年新增近800戶，現在湖子內成為嘉市新的金雞母。
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