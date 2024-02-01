張麗善指文化部獨厚「台南400」 黃偉哲回應了
有關雲林縣政府昨天發布新聞稿控文化部「無預警砍補助」，指中央有明顯的城鄉差距、傾全力補助台南，台南市政府力挺文化部，強調「台南400」補助款多為文資場域重建或修復之資本門經費，並表示文化部對地方政府的補助皆委由專業評審委員嚴謹審查，向來專業、公正、可觀，可受公評。
台南市政府說明，文化部對雲林布袋戲文化的推廣支持不遺餘力，給予雲林的補助款全國數一數二，十幾年來皆如此，其他縣市因認同文化部補助政策方法的專業性，雖羨慕卻也尊重中央的政策。文化局表示，好不容易挺過新冠肺炎疫情，能理解雲林縣文化局對補助款的需求性高，但若因此而有差異比較，則為誤解。
市府文化局進一步指出，雲林縣政府認為誤會文化部因「台南400」補助台南上億元活動經費，實是誤解！實際上台南市政府是以「台南400」為主軸，向文化部申請古蹟、歷史建築修復和調查研究補助經費，文化部則透過「歷史五期」、「文化資產場域再現」等既有補助管道予以補助。
市長黃偉哲表示，各縣市政府文化單位皆以推動台灣文化保存與傳承為職志，各地域的文化治理成績皆有目共睹，文化部身為文化家庭的大家長，必定全力支援各地方文化發展之需要。台南市文化局也希望不談論差異分別，共同為傳揚台灣文化合作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言