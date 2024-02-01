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張麗善指文化部獨厚「台南400」 黃偉哲回應了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市黃偉哲。記者吳淑玲／攝影
台南市黃偉哲。記者吳淑玲／攝影

有關雲林縣政府昨天發布新聞稿控文化部「無預警砍補助」，指中央有明顯的城鄉差距、傾全力補助台南，台南市政府力挺文化部，強調「台南400」補助款多為文資場域重建或修復之資本門經費，並表示文化部對地方政府的補助皆委由專業評審委員嚴謹審查，向來專業、公正、可觀，可受公評。

台南市政府說明，文化部對雲林布袋戲文化的推廣支持不遺餘力，給予雲林的補助款全國數一數二，十幾年來皆如此，其他縣市因認同文化部補助政策方法的專業性，雖羨慕卻也尊重中央的政策。文化局表示，好不容易挺過新冠肺炎疫情，能理解雲林縣文化局對補助款的需求性高，但若因此而有差異比較，則為誤解。

市府文化局進一步指出，雲林縣政府認為誤會文化部因「台南400」補助台南上億元活動經費，實是誤解！實際上台南市政府是以「台南400」為主軸，向文化部申請古蹟、歷史建築修復和調查研究補助經費，文化部則透過「歷史五期」、「文化資產場域再現」等既有補助管道予以補助。

市長黃偉哲表示，各縣市政府文化單位皆以推動台灣文化保存與傳承為職志，各地域的文化治理成績皆有目共睹，文化部身為文化家庭的大家長，必定全力支援各地方文化發展之需要。台南市文化局也希望不談論差異分別，共同為傳揚台灣文化合作。

台南 布袋戲 文化部 雲林 黃偉哲

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