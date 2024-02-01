台灣燈會安平燈區3日啟燈 元宵節客家之夜彭佳慧登場

2024台灣燈會安平燈區2月3日即將啟燈開展，在林默娘公園的「台南400」展區，邀請原住民、客家、新住民、日本、荷蘭、印尼等在國際享有聲譽的藝術家，以族群主流融合與再續為藝術發想，創作族群共融與文化永續的歷史想像。此外所有燈區的藝術創作皆有客語語音說明，民眾只要拿起手機掃QRcode即可聆聽客語解說。

台南市客委會表示，2月4起安平燈區舞台安排多組客家表演團體演出，特別是元宵節(2月24日)當天燈區主舞台更有客家之夜專場，將有金曲歌手彭佳慧及羅文裕等客家歌手接力嗨唱，邀請全國民眾一起來參與，機會難得，千萬不可錯過。

市長黃偉哲表示，感謝客家委員會楊長鎮主委全力支持本市客家文化推廣，挹注今年台灣燈會經費，共同迎接台南400年的第1個國際級觀光盛會，透過傳統燈藝與當代科技的交融、多元的藝術策展與匯演，展現台南文化首都的豐厚底蘊。

台南市客委會指出，「台南400」展區，邀請多位藝術家，以融合與再續為發想，藝術家林侑正作品「興城記」採用互動光雕投影方式，以原初之境、興城及映月等3大主題，呈現台南400年的沈浸式體驗，首先結合西拉雅、客家、閩南等人文元素，呈現台南原初地貌生態；接著使用線條構成方式，創造不同族群在台南的時空軌跡，最後以半月沈江的光影方式，用點線面的流動與變換，引起對台南未來的想像。

有著客家堅毅執著精神的藝術家黃美惠及吳彥宏，作品「甜甜圈」圍繞著樹形成一座島嶼，象徵著族群融合與團結的意象，而台南為文化與美食之都，希望透過「甜甜圈」傳達美好的食物與生活的甘甜。

桃園龍潭客家子弟饒愛琴與卑南族伊命‧瑪法琉作品「被移植的生命」一棵被移植的樹，跨越文化、種族及思想的兩個時空，樹根慢慢適應生根，象徵台南古都豐厚的文化深根。

燈區內除藝術創作外，草地舞台區規畫16組客家展演節目輪番上陣演出，邀請Misa米莎、陳孟蕎Ciao、MiT即時享樂室內樂團、霓好樂團、Vuize王鍾惟、生祥樂團、王喬伊及南園客家箏樂團等在地表演團體；2月24日元宵節將舉辦客家音樂晚會，有金曲歌手羅文裕及彭佳慧，還有靈龍舞蹈團、彤溫岑二重唱及Jhall等客家音樂人，讓更多民眾聽到客家音樂厚實力。