快訊

2024過年紅包怎麼包？命理師列「14大民俗禁忌」 龍年旺財不可不看

蘋果遲遲造不出車 真的是因庫克找不到美國版余承東？

德國鐵路徵IT管理員要會「30年前遠古系統」 網嚇：難怪火車誤點、病毒也卡住

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣燈會安平燈區3日啟燈 元宵節客家之夜彭佳慧登場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
藝術家林侑正作品「興城記」。圖／台南市客委會提供
藝術家林侑正作品「興城記」。圖／台南市客委會提供

2024台灣燈會安平燈區2月3日即將啟燈開展，在林默娘公園的「台南400」展區，邀請原住民、客家、新住民、日本、荷蘭、印尼等在國際享有聲譽的藝術家，以族群主流融合與再續為藝術發想，創作族群共融與文化永續的歷史想像。此外所有燈區的藝術創作皆有客語語音說明，民眾只要拿起手機掃QRcode即可聆聽客語解說。

台南市客委會表示，2月4起安平燈區舞台安排多組客家表演團體演出，特別是元宵節(2月24日)當天燈區主舞台更有客家之夜專場，將有金曲歌手彭佳慧及羅文裕等客家歌手接力嗨唱，邀請全國民眾一起來參與，機會難得，千萬不可錯過。

市長黃偉哲表示，感謝客家委員會楊長鎮主委全力支持本市客家文化推廣，挹注今年台灣燈會經費，共同迎接台南400年的第1個國際級觀光盛會，透過傳統燈藝與當代科技的交融、多元的藝術策展與匯演，展現台南文化首都的豐厚底蘊。

台南市客委會指出，「台南400」展區，邀請多位藝術家，以融合與再續為發想，藝術家林侑正作品「興城記」採用互動光雕投影方式，以原初之境、興城及映月等3大主題，呈現台南400年的沈浸式體驗，首先結合西拉雅、客家、閩南等人文元素，呈現台南原初地貌生態；接著使用線條構成方式，創造不同族群在台南的時空軌跡，最後以半月沈江的光影方式，用點線面的流動與變換，引起對台南未來的想像。

有著客家堅毅執著精神的藝術家黃美惠及吳彥宏，作品「甜甜圈」圍繞著樹形成一座島嶼，象徵著族群融合與團結的意象，而台南為文化與美食之都，希望透過「甜甜圈」傳達美好的食物與生活的甘甜。

桃園龍潭客家子弟饒愛琴與卑南族伊命‧瑪法琉作品「被移植的生命」一棵被移植的樹，跨越文化、種族及思想的兩個時空，樹根慢慢適應生根，象徵台南古都豐厚的文化深根。

燈區內除藝術創作外，草地舞台區規畫16組客家展演節目輪番上陣演出，邀請Misa米莎、陳孟蕎Ciao、MiT即時享樂室內樂團、霓好樂團、Vuize王鍾惟、生祥樂團、王喬伊及南園客家箏樂團等在地表演團體；2月24日元宵節將舉辦客家音樂晚會，有金曲歌手羅文裕及彭佳慧，還有靈龍舞蹈團、彤溫岑二重唱及Jhall等客家音樂人，讓更多民眾聽到客家音樂厚實力。

台南市客委會古秀妃主委表示，為讓民眾透過多元化的形式認識客家語言文化，安平燈區展示自2月3日起至3月10日止，展區內不僅有燦爛奪目的燈飾作品，還有多場客家音樂饗宴，活動精彩可期，歡迎民眾共下來賞燈。

饒愛琴作品「被移植的生命」。圖／台南市客委會提供
饒愛琴作品「被移植的生命」。圖／台南市客委會提供
黃美惠與吳彥宏作品「甜甜圈」」。圖／台南市客委會提供
黃美惠與吳彥宏作品「甜甜圈」」。圖／台南市客委會提供

台南 客家文化 藝術家

延伸閱讀

花蓮客家義民爺「搬家」 安座到3樓庇佑國泰民安

安平燈會2月3日啟燈 無人機煙火秀表演最佳觀賞地點曝

網紅詹姆士偷吃全聯商品不付錢稱「客家精神」 客傳會震怒籲道歉

女團唱到一半...金曲歌王突登台全場超驚喜

相關新聞

台灣燈會安平燈區3日啟燈 元宵節客家之夜彭佳慧登場

2024台灣燈會安平燈區2月3日即將啟燈開展，在林默娘公園的「台南400」展區，邀請原住民、客家、新住民、日本、荷蘭、印...

季節限定喜氣美景！嘉義「炮仗花夢幻花牆」橘紅花瀑吸睛

春節龍年將近，象徵討喜園藝作物炮仗花期登場，位在嘉義市區的農業部嘉義農業試驗分所外牆逾百公尺，絕美的橘色花海綿延，花牆高...

迎龍年春節！嘉義樹木園台灣濱海植物種子特展登場

迎接龍年春節，林業試驗所嘉義研究中心今天起在嘉義樹木園日式建築區，舉辦「台灣濱海植物種子」特展，有60種濱海植物種子，部...

大南門62古碑趣聞多 古代就有詐騙、罕見保障女權

台南南門公園內的大南門碑林目前陳列62座古碑，是1935年日治時期重整都市時從台南各處收集來的古石碑，內容包括紀功碑、修...

台南「大南門碑林」遭潑液 查出甘油待清理

台南400系列活動今年登場，中西區南門公園內、台南重要史料「大南門碑林」日前遭潑灑溶液，62件古碑有近8成受波及，導致外...

突砍雲林偶戲節經費…張麗善批文化部補助城鄉差距

雲林縣有布袋戲故鄉之稱，擁全台最多布袋戲團隊，縣府每年辦國際偶戲節，也長年獲中央補助，但縣府昨天證實文化部今年對偶戲節無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。