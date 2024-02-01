季節限定喜氣美景！嘉義「炮仗花夢幻花牆」橘紅花瀑吸睛
春節龍年將近，象徵討喜園藝作物炮仗花期登場，位在嘉義市區的農業部嘉義農業試驗分所外牆逾百公尺，絕美的橘色花海綿延，花牆高度比人高，炮仗花怒放，一串串橘黃色絕美花瀑，令人驚豔，好看好拍，是嘉義季節限定秘境。
因應農委會改制農業部，105年歷史的農業試驗所嘉義分所，去年改制為農業部農業試驗所嘉義農業試驗分所，退休的前分所長陳甘澍博士，3年前到任，帶員工栽植園藝作物炮仗花，用心栽培管理澆水施肥，營造成炮仗花夢幻花牆，近年成為網友拍照景點。
炮仗花夢幻花牆在民權路上樹木園及嘉義都會公園對面，交通停車便利，花牆區分2段，前段牆低、後段牆高；嘉義農試分所說，炮仗花期2至3個月，春節期開盛開，鮮豔炮仗花海給人滿滿年節氣息，整排盛開的炮仗就在分所外牆，橘色花海景色絕美，不管拍攝人像近照，或延伸感遠景都非常適合。
去年炮仗花季，市府迎接2月14日西洋情人節，為戀人規畫獨特「潮選浪漫花旅」，情侶攜手同遊花海美景，共享甜點美食，再為彼此挑選專屬的花磚情人禮，為戀情幸福加溫。
炮仗花屬攀緣性灌木，捲鬚三裂，為綠廊、棚架最佳材料，可牽引作籬笆牆垣、屋頂、牆壁及地面遮覆物用，生長勢強，覆蓋速度快。炮仗花的花，纍纍成串，呈討喜大橘紅色，花苞為筒狀像「炮筒」也像小喇叭，花開後花瓣略為反捲，露出黃色花藥，充滿朝氣，花期在過年前，就像成串鞭炮，因而得名。
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