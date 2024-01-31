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黑板樹根系長進側溝 宣信公園移除17棵

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市宣信公園黑板樹根破壞側溝，市府考量安全決定移除17棵黑板樹。記者李宗祐／攝影
嘉義市宣信公園黑板樹根破壞側溝，市府考量安全決定移除17棵黑板樹。記者李宗祐／攝影

嘉義市宣信公園及南興公園正進行環境改善工程，市府發現宣信公園黑板樹根深入破壞側溝的牆面，考量安全性，會勘後決定移除17棵，不過里民與高壯的黑板樹深具感情，經說明會才獲得諒解，昨天起展開移除。市府表示，會種植其他樹木。

市府建設處公園科表示，黑板樹是宣信公園重要景觀，但為了民眾安全，不得不做這個決定，將重新種植其他樹，讓宣信公園更美麗。

南興公園與宣信公園位於嘉市東區，屬於中小型社區鄰里公園，扮演廣大市民休閒活動與遊憩空間，但現況設施老舊、部分空間閒置、空間陰暗等問題，加上無障礙通行困難等，造成區域遊憩活動使用低落；市府進行環境提升計畫，以無障礙空間設計、整體動線改善、植生環境提升、融入友善公園與生態環境觀念為主要規畫，去年12月8日開工，預計今年3月19日完工。

但施工過程中發現宣信公園側溝的側牆已被黑板樹根系完全破壞，經評估檢視約17棵需要移除，本月5日市府與里長、景觀總顧問等現勘，上周辦說明會獲得里民諒解、同意；不過昨天有里民看到這麼多年的大樹被移除，表示還是有些感傷。

黑板樹 嘉義

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