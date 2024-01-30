安全考量 宣信公園17棵黑板樹移除

嘉義市政府正進行宣信公園及南興公園環境改善工程，過程中發現宣信公園黑板樹根破壞側溝，考量安全，會勘後決定將17棟黑板樹移除，但黑板樹與里民深具感情，日前召開說明會獲得里民諒解，今天開始將17棟黑板木移除，雖然已認同市府作法，不過，看到高壯的黒板樹遭砍除，里民仍有些不捨。

「南興公園」與「宣信公園」位於嘉義市東區，屬於中小型社區鄰里公園，扮演廣大市民休閒活動與遊憩空間，但因現況設施老舊、部分空間閒置與空間陰暗等問題，加上無障礙通行困難等，造成區域遊憩活動使用低落。

因此市府進行南興公園及宣信公園環境提升計畫，以無障礙空間設計、整體動線改善、植生環境提升、融入友善公園與生態環境觀念為主要規畫；去年12月8日開工，工期90日曆天，預計今年3月19日完工。含規劃設計、監造及工程款總經費計1000萬元（中央補助830萬元，市府配合款170萬元）

但是在施工過程中發現宣信公園側溝的側牆已經被黑板樹的根系完全破壞，造成設施損壞，經評估檢視約有17棵需要移除。

市府建設處公園科表示，黑板樹是宣信公園的重要景觀，但為了大家的安全，不得不做出這個決定。將會在移除樹木後，重新種植其他樹木，讓宣信公園更加美麗。

今年1月5日與里長、景觀總顧問、工務處等相關單位現勘，並於1月26日辦理樹木移除說明會，獲得里民諒解、同意。