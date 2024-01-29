雲林元長村民合力建造腳踏車公園 榮獲法國設計大獎

雲林縣元長鄉崙仔社區理事長藍清麒設計構圖並發動村民群策群力施工，利用村內空地打造特別的「腳踏車公園」，空中俯瞰公園呈現單車造型，設計發想源自公園旁的老鐵馬店，承載村子共同情感記憶，設計獨特又溫馨，榮獲法國創新設計大獎都市規畫與景觀設計類銀獎。

為何以腳踏車為主題，把村內荒地墾為公園，藍清麒說， 創作靈感來自50至70年代，當年交通工具除了牛車就是單車，全村僅有1家腳踏車行就在現有公園基地旁，原是一間空屋，住著一位中年人叫「阿順仔」，崙仔村位在北港溪旁，與對岸新港鄉僅一溪之隔，很多人修理單車，都得搭竹筏渡溪到5公里外的新港修車。

為解決村民修車勞頓之苦，略懂機械原理的「阿順仔」就開了全村唯一的「鐵馬店」，村子流傳一句「車壞了就找阿順仔」，藍清麒說，這家鐵馬店承載著無數難忘回憶，公園以復古腳踏車造型為設計主軸，再由村民發動自行施工，一草一木一磚一瓦親手改造後，荒地變成溫馨的公園。

藍清麒說，腳踏車公園位在村內代天府旁，是村民務農必經之路，公園內保留早年的老茄苳樹，感謝元長鄉長李明明及議員黃美瑤幫忙爭取照明及簡易輔具設備，尤其20幾位社區志工齊心完成公園植栽及馬賽克圓桌等設施，公園雖小卻是全村共同情感與記憶，更是居民團結一心的象徵。