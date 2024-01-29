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時隔近半世紀…竹籠茨傳統工法 八旬老師傅重現

聯合報／ 記者李文德／台南報導
85歲竹藝師李天生闊別近50年再次打造「竹籠茨」，他說，一步一步慢慢來，才能讓竹屋更穩固。記者李文德／攝影
85歲竹藝師李天生闊別近50年再次打造「竹籠茨」，他說，一步一步慢慢來，才能讓竹屋更穩固。記者李文德／攝影

傳統建築工法竹籠茨以竹管為骨架、茅草作為屋頂，不過隨著時間演變，現今多用鋼筋混凝土取代此工法，然而台南左鎮區台20線旁的1處遮陽棚內，85歲的竹藝師李天生闊別近半世紀，受委託建造10坪大的竹籠茨，預計4月交屋。他說，純手工耗時，但能讓更多人重視此項工藝，愈做愈有活力。

李天生說，12歲接觸竹籠茨工法，當時因山區居民建屋時，都會互相幫助一起搭建竹屋，並沒有向誰「拜師學藝」，每名鄰居都是老師，也在此階段對竹編藝術品產生濃厚興趣，邊看鄰居們的竹籠邊編織，久了之後技術純熟。

隨著時代演進，竹籠茨漸漸被鋼筋水泥取代，也愈來愈少人有建竹屋的需求。李天生說，過去也投身成為泥水師傅、從事建築業，不過近年來大眾對於竹編、竹籠茨這些傳統工藝漸漸重視，才有更多相關委託之作。

近期闊別近50年受託製造竹籠茨，李天生說，是林姓藝術師委託建造，希望打造10坪大的竹籠茨，他直言，久未製造，所以剛起步時會比較慢，不過逐漸上手後，過往建造的回憶就湧入腦海；李天生邊做邊說，做竹籠茨與現在建築最不一樣的是「一步一步要穩扎穩打」，強調慢工出細活，例如將竹筒穿洞、茅草成堆一綑一綑綁緊作為屋頂，甚至榫接都相當費時，不過做出來的房屋相當穩固。

建築 鄰居 藝術品

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