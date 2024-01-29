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扛竹籠茨「搬家」 體驗先民日常

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市政府文資處與台灣歷史博物館、溪南寮興安宮昨天舉辦「扛茨走溪流－轉去咱的舊厝地」活動，市長黃偉哲（前排右四）與近百名民眾，扛著數公噸的竹籠茨。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府文資處與台灣歷史博物館、溪南寮興安宮昨天舉辦「扛茨走溪流－轉去咱的舊厝地」活動，市長黃偉哲（前排右四）與近百名民眾，扛著數公噸的竹籠茨。記者鄭惠仁／攝影

台南安南區「竹籠茨」建築工法是台灣僅有的建築與文化，百年前台江居民互助搬著茨遷村，來躲避氾濫成災的溪流。市府與台灣歷史博物館、溪南寮興安宮昨天舉辦「扛茨走溪流—轉去咱的舊厝地」活動，市長黃偉哲與近百民眾扛著數公噸的竹籠茨，黃說，希望藉此讓傳統記憶代代傳承下去，了解祖先走過的痕跡。

文化局長謝仕淵介紹指出，早年曾文溪經常氾濫成災，居民在「避水而居、順水而生」生存條件下，發展出竹籠茨，「扛茨走溪流」是台江曾文溪流域聚落特殊的生命經驗，反映因地制宜的生活方式，也展現人與大自然共生的智慧。

竹籠茨由2022年獲市府登錄為傳統工藝「竹籠茨」保存者李養率員製作，材料為竹子、茅草，扛竹籠茨須人力近百人，黃偉哲、立委陳亭妃及多名市議員，依高矮排序來扛，在哨音中扛起往前走，從溪南寮興安宮的廣場走到「水橋松王公」舊厝地，約2公里路程。

黃偉哲說，扛茨走溪流讓大家體驗先民的生活精神，尤其是和大自然共同生活、保護自己的家與財產的精神。市府表示，此活動2018年由台灣歷史博物館帶領溪南寮及地方庄頭發起，隨後由溪南寮自辦，今年再由市府發起第4屆扛茨走溪流，也安排用地圖與史料對照現地，找出百年前位在曾文溪畔的家園。

黃偉哲 台江 博物館 陳亭妃

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