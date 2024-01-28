立委陳亭妃新春出擊 關懷台南5千名弱勢、獨老戶

台南市立委陳亭妃與市議員郭信良、陳怡珍、周麗津、陳秋萍、吳通龍及前議員蔡旺詮，連續22年結合各界愛心做公益，今天舉辦愛在台南寒冬送暖過好年關懷弱勢活動，發放北區、中西區、安南區、安平區、南區、東區低收入戶，並關懷永康區弱勢家庭、曾文區獨居老人，總計5000戶受惠，期待能照顧弱勢朋友過個好年。

陳亭妃指出，今年適逢立委選舉結束，先前宣布要將獲得的選舉補助款全數捐出做為關懷弱勢族群、關懷弱勢兒童、弱勢青年、弱勢單親、弱勢家庭以及關懷偏鄉的經費。此次寒冬送暖關懷弱勢活動即開出新春第一炮，與議會好友共同捐贈白米、牛頭牌玉米粒、精鹽、醬油、米粉、麵條、洗髮精、衛生紙、牙膏、濕紙巾等超過5000份民生物資給原台南市六區、永康區及曾文區的弱勢家庭。

市議員陳怡珍表示，今年舉辦寒冬送暖關懷弱勢活動，感謝財團法人陳佳照紀念文化基金會、台南市登陸慈善愛心會、台灣省會計師公會、培珍社會福利慈善事業基金會、台南市府城同心協會、好帝一食品、肯尼士公司等單位熱心贊助。台灣省會計師公會捐贈超過1000包白米，由副理事長吳岳峰、南區辦公室主委邱芳才率隊到場協助發放。她也感謝台灣府城隍廟提供中西區的場地及人員協助。

陳怡珍說，今年關懷送暖，新增日嘉視障按摩服務，希望弱勢朋友在準備過年之餘，也能舒活筋骨、減緩緊繃的情緒。現場發送由特製環保袋裝的白米、精鹽、醬油、沙拉油、衛生紙、玉米粒等民生物資，期望能將愛心傳達至每個角落，讓弱勢朋友們能夠溫暖開心迎新年。

台灣省會計師公會副理事長吳岳峰指出，此次立委選舉陳亭妃獲得超過7成選票，也是台南第1名的立委，成績亮眼，顯示姐妹倆平時基層認真深耕的實力。公會舉辦愛心公益活動已18年，先前由於無法尋找第一線需要幫助的人，而遭遇困境，感謝陳亭妃、陳怡珍給予機會，互相合作、相輔相成，才能知道基層真正需要的人在哪裡，繼續把愛傳下去。