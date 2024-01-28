嘉縣年貨市集 採買人潮強強滾

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導

2024嘉有好市集年貨市集，昨天起為期2天在嘉義縣政府前廣場至星巴克旁綠地展開，市集以「龍」為主題，逾200家業者設攤，消費滿100元蓋章集點，集5點兌換市集消費現金券20元，集滿10點可參加龍好禮抽獎，有機會把特等獎iphone 15手機、Apple watch等好禮帶回家。

昨天也吸引民眾大排長龍領縣長翁章梁龍年紅包，第一個領到紅包的86歲李涂阿嬤說，自己非常喜歡縣長翁章梁，家住在朴子市大槺榔，10點多就來排第一位等縣長發紅包，會把拿到的縣長祝賀紅包放身上，滿滿喜氣。

翁章梁表示，嘉義優鮮品牌目前有178家業者520項產品，過年前夕都會辦年貨大街，希望嘉義縣朋友能就地消費，採買在地新鮮的農產或加工產品。

年貨市集有農特產品、在地美食、手作文創、特色伴手禮等，嘉義縣書法學會現場揮毫寫春聯供民眾限量索取，及嘉義縣茶道花藝推廣協會設置茶席，五星咖啡莊園手沖精品咖啡，讓民眾品嘗阿里山咖啡的獨特風味。

年貨大街活動今天還有1天，只要穿有龍的服飾或提供2個乾淨的紙袋或捐2張當月發票，即可領取一份市集來客禮（送完為止）。

年貨大街 嘉義 紅包 翁章梁 阿里山 伴手禮 星巴克

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