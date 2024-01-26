嘉164縣道破損 獲補助近億元全面改善

嘉義縣國道1號民雄交流道下匝道後的縣道164線，連接到台1線之間路段，因要前往工業區的重車多，輾壓路面導致常破損、下陷，縣府為徹底改善，爭取近億元分段進行人本路廊整合計畫；縣長翁章梁昨天視察，指出首次採用改質瀝青混凝土施工等方式，提升道路整體乘載力和耐久性，預計11月23日完工。

縣府建設處表示，路段因交通量很大，分街廓及路段施工，第1階段封閉外車道及機車道，開放內車道通行，夜間下工後僅封閉機車道，保持雙車道通行；第2階段做路面刨鋪，採夜間調撥車道方式施工，並於各路口配置義交人員引導指揮。

建設處長郭良江說，此路為民雄交通要道，過去刨鋪多次仍治標不治本，原僅獲內政部補助改善人行道，極力爭取道路路基改良、管線下地及植栽美化等經費，獲擴大補助9932萬多元全面改善；施工包括調整車道配置、新增停車帶、擴大路口人行道空間、車輛提前分流，另也增設庇護島增設等落實無障礙人行環境。

翁章梁指出，未來電線桿將下地，天際線也會特別漂亮，而且施工過程採分段施工，把交通衝擊降及不方便到最低，過程一定會產生不方便，盼鄉親與用路人能體諒。