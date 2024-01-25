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白沙屯媽祖進香去年破11萬人 今年9天行程曝光、隨香信眾面臨1挑戰

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
白沙屯媽今年往北港朝天宮徒步進香之旅，今天擲筊排定往返9天行程。圖／駱調彬提供
白沙屯媽今年往北港朝天宮徒步進香之旅，今天擲筊排定往返9天行程。圖／駱調彬提供

白沙屯媽祖今年往北港朝天宮徒步進香之旅，今天依往例在農曆12月15日擲筊決定起轎出發、北港進火、回宮等重要時程，擇定登轎、出發日期為國曆3月18日凌晨零點35分、23日到北港、26日回宮，共計9天，進香之旅期程「去緩回急」，回程僅兩天半時間，對隨香信眾是一大挑戰。

拱天宮今年向媽祖婆擲筊請示出的各個重要時辰分別是，放頭旗：農曆2月初六子時23點35分（國曆3月14日）；登轎、出發為農曆2月初九子時0點35分（3月18日），登轎就緒後隨即出發；到北港：農曆2月14日（3月23日）；進火：農曆2月15日子時0點10分（3月24日）；回宮：農曆2月17日未時14點35分（3月26日）；開爐：農曆2月28日丑時1點35分（4月6日）。

近年來白沙屯媽進香人數每年都創新高，即使前幾年疫情情間也是「有增無減」，信眾追隨媽祖婆當「香燈腳」的熱情絲毫不受影響，還首度出現延至夏季出發的特殊情況，2020年香客報名5萬4599人、2021年7萬8672人、2022年達到9萬928人；去年9天8夜行程更突破10萬名隨香客報名紀錄，高達11萬3621人。

拱天宮表示，今年報名時間從國曆2月16日至3月14日，由於報名人數沒有上限，香客不必急著前幾天就來徹夜排隊，廟方預計準備12萬套的進香服和帽子，如因人數超出無法提供，將會減收報名費用因應。今年9天進香之旅，到北港有6天時間，進火後僅有約2天半時間回宮，回程的「急行軍」將考驗信眾腳力，今年途中是否採取相關防疫措施，將配合政府規定。

下午拱天宮由值年爐主及管委會執事人員向媽祖婆擲筊請示今年進香的幾個重要時辰，吸引數千香客不畏寒冷天候到場關心，拱天宮周邊熱鬧滾滾。

北港朝天宮 白沙屯媽祖

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