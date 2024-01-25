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時代力量在嘉市唯一1席議員 王浩宣布辭黨代表、親揭原因

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
時代力量在嘉義縣市議會唯一一席的市議員王浩今天宣布，即起辭去黨員代表，為本屆政黨選舉結果不如上次負責。圖／聯合報資料照片
時代力量在嘉義縣市議會唯一一席的市議員王浩今天宣布，即起辭去黨員代表，為本屆政黨選舉結果不如上次負責。圖／聯合報資料照片

時代力量嘉義縣市議會唯一一席的市議員王浩今天宣布，即起辭去黨員代表，為本屆政黨選舉結果不如上次負責，他展開謝票行程，聆聽民眾建議，持續深耕地方，促進公共福祉。

王浩說，4年前，1萬3514名嘉市民、2萬1797名縣民，把手中政黨票投給了時代力量。他是嘉義縣市唯一黨公職，13個月進行50場次的政黨票宣傳，仍舊無法突破前次票數，必須承認沒有獲得更多民眾的青睞，要虛心接受人民所做的決定。

他恭喜每個獲政黨票立委席次政黨，希望往後4年，務必要傾聽嘉義人的心聲，不要忘記嘉市民每張選票託付，不要辜負嘉義人的期待。

他表示，時代力量嘉市得票率接近3%，感謝仍有4千名市民，支持台灣要有更好第三勢力，感謝1年多前2732名選民，支持他進入議會服務，感謝從政這3年來兩任黨主席：陳椒華委員、王婉諭委員。

「即日起我雖暫別黨代表職務，暫別時代力量黨務羈絆，但，能夠讓嘉義更好，就是我從政的初衷，也是我努力唯一方向，接下來幾天，我會展開謝票行程，聆聽所有好朋友建議，持續努力深耕地方，我也向大家保證，一定會持續堅持服務不問黨派、促進公共福祉的做法，讓嘉義好，還要更好！」

時代力量 嘉義 政黨票 王婉諭

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