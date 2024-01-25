斥資近1億 嘉義民雄164交通要道全面改善、預計11月完工

嘉義縣國1下民雄交流道東向接台1的縣道164段，因臨工業區重車多，重車輾壓路面常破損、下陷，縣府為徹底改善，爭取近億元分段進行縣164人本路廊整合計畫，縣長翁章梁今天視察，了解首次採用改質IV-F型瀝青混凝土施工等方式，提升道路整體乘載力和耐久性，預計11月23日完工。

建設處長郭良江表示，路段為民雄交通要道，過去刨鋪多次仍治標不治本，原內政部國土管理署僅補助約3000萬元的人行道改善部分，因考量整體道路規畫，縣府極力爭取道路路基改良、管線下地及植栽美化等經費，獲擴大補助9932萬6千元來全面改善。

縣府指出，民雄縣道164人本路廊整合計畫，是縣內首件使用改質IV-F型瀝青混凝土進行鋪設增加道路強度，也是首件使用冷拌再生瀝青混凝土作道路基底層，解決瀝青刨除料去化問題，減少對環境的衝擊，實現循環經濟目標。

縣長翁章梁表示，道路經整合改良改變，未來道路不管在景觀或視野上，尤其電線桿下地後，天際線也會特別漂亮，施工過程採分段施工，把交通衝擊降及不方便到最低，過程一定會產生不方便，盼鄉親與用路人能體諒。

施工包括調整車道配置、新增停車帶、擴大路口人行道空間、車輛提前分流，以及行穿線退縮、庇護島增設、擴大路口人行道及設置安全停等空間、增設行穿線與行人專用號誌等措施，落實無障礙人行環境，減少人與車的碰撞事故。

沿線植栽補植，導入低衝擊開發LID理念，置換不良土層的結構土壤，設置排水溝改善植栽生長環境，減少暴雨洪災及水質汙染；沿線電力及電信等纜線下地，整併號誌及標誌，供用路人簡潔系統性的交通指標，營造用路人安全舒適兼具綠色景觀的觀光廊道。

建設處指出，路段因交通量甚鉅，工程採兩階段交通管制，並分街廓及路段施工，第一階段人行道施工期間封閉外車道及機車道開放內車道通行，夜間下工後僅封閉機車道保持雙車道通行。