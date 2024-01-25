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台灣燈會迎大量人潮 台南憂塞車

聯合報／ 記者吳淑玲鄭惠仁萬于甄／台南報導
台灣燈會主燈「龍來台灣」。 圖／交通部觀光署 提供
台灣燈會主燈「龍來台灣」。 圖／交通部觀光署 提供

台南市區是觀光熱點，去年春節推估共湧入破千萬人次，今年春節到元宵間又有台灣燈會、台南400系列等大型活動，民眾擔心交通恐大打結，尤其安平區。有議員建議，強化接駁車搭乘意願，也可協調開放安平商港環港道路避免車輛塞在中華西路；市府表示，會啟動3條免費接駁路線，對交通疏導會全力以赴。

台南燈會安平燈區2月3日率先開幕，市府預估，安平燈會最尖峰每天19萬人潮，林默娘公園周邊安億路（含安億橋）、慶平路、光州路、運河路等管制做為徒步區、機車臨時停放區及接駁車專用道，在地居民攜帶足以識別的證件就能出入。

議員陳怡珍指出，2020年國慶焰火在台南施放，湧進超過50萬多人潮，導致交通運輸壅塞，先前議會臨時會就以提案方式要求市府籌備全市免費接駁交通車，並在燈會區設置接駁車專用道，增加民眾搭乘意願。

議員李啟維說，安平假日是遊客必到景區，又有台灣燈會、春節活動，市府雖擬訂交通措施，依往年經驗來看效果仍有限，最好的辦法是開放安平商港環港道路，讓安平車潮經由環港車道到南區四鯤鯓接濱海公路。

交通局說，3條免費接駁車路線包括台南火車站線，從台南車站前往安平燈區，在四草大橋、承平路則有黃色接駁線，在運河星鑽及市府停車場有橘色接駁線。

至於環港道路，交通局指出，曾和港務公司協調，因是管制區開放仍有困難，但燈會期間人潮不會集中在同一時間，自行開車前往安平燈區，可停放觀夕平台周邊停車區或永華路市府周邊，再轉搭接駁車，騎機車者可停億載金城南邊的安億路。

另，中西區普濟燈會周邊日常車流量就大，交通局表示，會以加強路口監控車流，市區停車場一定不足，可多利用海安地下停車場、海安路與臨安路口的停車場。

台灣燈會 台南 停車場

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