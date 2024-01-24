快訊

長榮航機師醞釀春節罷工 勞資今調解公司釋善意「允諾檢討」

超狂阿嬤「把狐狸當狗養」渾身肥肉炸成瓦斯桶！真身曝光萬人嚇壞：是千年神獸

王志安上賀瓏夜夜秀糗了 移民署認定違法：註銷入出境許可證 境管一年

春節前水產略漲 南市超值組合禮盒市場夯

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
春節近，台南市政府農業局偕轄內多家業者行銷今年水產年節禮盒搶商機，籲請消費者多選購台南優質農漁水產。記者謝進盛／攝影
春節近，台南市政府農業局偕轄內多家業者行銷今年水產年節禮盒搶商機，籲請消費者多選購台南優質農漁水產。記者謝進盛／攝影

春節近，台南市政府農業局偕轄內多家業者行銷今年水產年節禮盒搶商機，籲請消費者多選購台南優質農漁水產。南市區漁會說，通膨及近日需求轉旺，加上逐漸走出日前大陸禁止台灣水產銷陸衝擊，價格較去年微幅上漲，超值組合水產禮盒相當夯。

農業局今天舉行年節禮盒宣傳記者會，南市區漁會、南縣區漁會、國基漁場、台南市南瀛養殖生產協會、一夫水產生技公司等業者與會，現場邀請主廚王明煌運用台南養殖漁產教煮多樣的年菜料理，市長黃偉哲、農業局長李建裕、市議員吳通龍等人都親自到場大力推銷，歡迎市民朋友踴躍購買。

農業局說，台南水產養殖面積超過1萬4200公頃，除著名虱目魚，其他水產如白蝦、台灣鯛、文蛤、牡蠣、烏魚子等包羅萬象，許多水產養殖及加工業者於年前推出包裝精美年節禮盒組，無論是冷凍生鮮、加工水產、創意點心、海鮮年菜料理應有盡有。

近年通膨壓力大，物價喊漲，南市區漁會總幹事林鈺昕表示，許多食品類產品過年前本來就會漲；例如600至800公克龍虎石斑，去年零售價330至350元不等，今年稍微漲到380元。至於大宗虱目魚，最近因大量捕撈出貨，價格回穩。

她說，針對消費者需求，今年首度推出多款推出多款超值禮盒，如黃金鯧、龍虎石斑、鱸魚、鮭魚、白蝦、軟絲、午仔魚、虱目魚丸和鯖魚組合禮盒，只要2000元，相當受到消費者歡迎，希望藉由高CP值，為消費者省荷包。

南市區漁會說，超值組合水產禮盒，更是受到消費者歡迎。記者謝進盛／攝影
南市區漁會說，超值組合水產禮盒，更是受到消費者歡迎。記者謝進盛／攝影
南市區漁會說，超值組合水產禮盒，更是受到消費者歡迎。記者謝進盛／攝影
南市區漁會說，超值組合水產禮盒，更是受到消費者歡迎。記者謝進盛／攝影
春節近，台南市政府農業局偕轄內多家業者行銷今年水產年節禮盒搶商機，籲請消費者多選購台南優質農漁水產。記者謝進盛／攝影
春節近，台南市政府農業局偕轄內多家業者行銷今年水產年節禮盒搶商機，籲請消費者多選購台南優質農漁水產。記者謝進盛／攝影
春節近，台南市政府農業局偕轄內多家業者行銷今年水產年節禮盒搶商機，籲請消費者多選購台南優質農漁水產。記者謝進盛／攝影
春節近，台南市政府農業局偕轄內多家業者行銷今年水產年節禮盒搶商機，籲請消費者多選購台南優質農漁水產。記者謝進盛／攝影

台南 消費者 虱目魚

延伸閱讀

衝第1季業績祭猛藥 遠百春節檔期攜十大銀行推精品滿額贈

除夕到初三 屏東縣府：屏東路邊停車場2332格免費停車

中華郵政：春節營業窗口僅台北故宮郵局提供服務

好讀周報／春節暴食如何減重？料理加入「這類食物」 無痛改善健康

相關新聞

元坤盃7人制橄欖球賽強隊都來了 黃偉哲：要打響賽事名號

台南市首屆元坤盃國際青年7人制橄欖球邀請賽，27、28日將在市立橄欖球場登場，台南市長黃偉哲今在宣傳記者會感謝義大醫院院...

情侶必遊嘉義天長地久吊橋 老化嚴重年後2月底封閉整修

嘉義縣台18阿里山公路旁的觸口天長地久2座吊橋，老化嚴重評估有高崩落風險，阿里山風管處為遊客安全起見，決議2月29日起封...

春節前面對面懇親 收容人以彩繪作品盼蛻變重生

迎接春節，「天下第一村」之稱的台南監獄明德戒治分監今舉辦懇親活動，13名收容人與29名親屬共同在大禮堂話家常，收容人更將...

連續劇「阿叔」取景拍攝 嘉義縣推超夯追星踩點小旅行

電視連續劇「阿叔」到嘉義縣取景拍攝，場景包括朴子知名咖啡店清木屋、財稅局舊宿舍、警察局朴子分局、朴子戶政事務所等場所，縣...

台灣燈會安平燈區2月3日登場 明華園「媽祖」大戲開幕

2024台灣燈會安平燈區將在2月3日盛大開展，開幕大戲邀請明華園總團演出「媽祖」大戲，台南市政府今天舉辦宣傳記者會，「媽...

台積電設廠雲林出局？張麗善：持續合作中

外傳台積電1奈米建廠可能落腳嘉義縣，同樣積極爭取的雲林縣是否就此出局？雲林縣長張麗善表示，雲林縣府與台積電溝通管道順暢，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。