春節前水產略漲 南市超值組合禮盒市場夯
春節近，台南市政府農業局偕轄內多家業者行銷今年水產年節禮盒搶商機，籲請消費者多選購台南優質農漁水產。南市區漁會說，通膨及近日需求轉旺，加上逐漸走出日前大陸禁止台灣水產銷陸衝擊，價格較去年微幅上漲，超值組合水產禮盒相當夯。
農業局今天舉行年節禮盒宣傳記者會，南市區漁會、南縣區漁會、國基漁場、台南市南瀛養殖生產協會、一夫水產生技公司等業者與會，現場邀請主廚王明煌運用台南養殖漁產教煮多樣的年菜料理，市長黃偉哲、農業局長李建裕、市議員吳通龍等人都親自到場大力推銷，歡迎市民朋友踴躍購買。
農業局說，台南水產養殖面積超過1萬4200公頃，除著名虱目魚，其他水產如白蝦、台灣鯛、文蛤、牡蠣、烏魚子等包羅萬象，許多水產養殖及加工業者於年前推出包裝精美年節禮盒組，無論是冷凍生鮮、加工水產、創意點心、海鮮年菜料理應有盡有。
近年通膨壓力大，物價喊漲，南市區漁會總幹事林鈺昕表示，許多食品類產品過年前本來就會漲；例如600至800公克龍虎石斑，去年零售價330至350元不等，今年稍微漲到380元。至於大宗虱目魚，最近因大量捕撈出貨，價格回穩。
她說，針對消費者需求，今年首度推出多款推出多款超值禮盒，如黃金鯧、龍虎石斑、鱸魚、鮭魚、白蝦、軟絲、午仔魚、虱目魚丸和鯖魚組合禮盒，只要2000元，相當受到消費者歡迎，希望藉由高CP值，為消費者省荷包。
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