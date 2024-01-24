連續劇「阿叔」取景拍攝 嘉義縣推超夯追星踩點小旅行

電視連續劇「阿叔」到嘉義縣取景拍攝，場景包括朴子知名咖啡店清木屋、財稅局舊宿舍、警察局朴子分局、朴子戶政事務所等場所，縣府新聞處趁熱打鐵推出「追星踩點小旅行」，1月27、28日及2月18、24日將由清木屋老闆黃崇哲帶團踩點，走遍古色古香紅磚瓦街。

電視連續劇「阿叔」到嘉義縣取景拍攝6個月，縣府推出超夯追星踩點小旅行，1月已額滿需等2月報名。圖／清木屋提供

新聞行銷處表示，今年攜手清木屋推出「追星踩點小旅行」，消息才剛公開，1月2場活動都已報名額滿，2月活動預計2月初開放報名，劇中「阿叔」本人與阿叔親友走過、路過的景點及店家都會列入小旅行行程中，期盼在追星熱潮加持下，吸引春節觀光人潮朝聖。

新聞行銷處指出，「阿叔」劇中出現朴子知名景點配天宮、第一市場美食、中正路老街、如意香舖等，小旅行將連帶放送周圍小巷弄、老屋、公園及警察局，讓大家深刻感受朴子的歷史人文及在地風情，具備良好影視創作條件，是相當值得一訪的地方。

黃崇哲說，醫療偶像劇「生命捕手」在清木屋拍攝5個月後，映畫傳播總製作人郭建宏及男主角王識賢，對朴子的文化、老建築、景點、美食、人情味等留下極佳印象，這次特地重回當地續拍「阿叔」，希望以大力推廣、行銷朴子來傳達對當地的感謝與肯定。

黃崇哲表示，製作人郭建宏及劇組相當用心，強調老家具的修復，必須修舊如舊，與他修復由祖父傳承下來，近百年老醫生館清木外科的理念不謀而合，希望藉著戲劇播出，大力推廣在地文化與特色，現已籌辦一系列追劇走讀活動，深獲各界好評。