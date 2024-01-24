台灣燈會安平燈區2月3日登場 明華園「媽祖」大戲開幕

2024台灣燈會安平燈區將在2月3日盛大開展，開幕大戲邀請明華園總團演出「媽祖」大戲，台南市政府今天舉辦宣傳記者會，「媽祖」精華版演出先睹為快。活動進入最後倒數10天，台南市長黃偉哲和明華園總團台柱孫翠鳳共同邀請全國民眾來參觀台灣燈會並觀賞開幕大戲「媽祖」，預期觀眾至少10萬人觀賞。

黃偉哲表示，睽違16年的台灣燈會再次由台南主辦別具意義，2024適逢台南400，倒數10天後台灣燈會將在安平燈區盛大啟燈，安平是有當年荷蘭人蓋的熱蘭遮城，象徵著歷史、過去，歸仁的高鐵燈區就在沙崙智慧綠能科技園區旁，代表著科技、未來，今年的燈區從過去一路走向未來，歷史融合科技，美不勝收。

黃偉哲說，開幕當日明華園將帶來睽違10年未開箱的大戲「媽祖」，這齣戲動員超過300人力並架設3個舞臺，藝術價值及受民眾歡迎程度堪稱有史以來最高，他感謝明華園一起成就台灣燈會開展美事，也歡迎全國民眾2月3日來安平林默娘公園，看美麗的台灣燈會，賞明華園大戲。

孫翠鳳指出，1929年明華園在台南創團，台南是明華園創團的故鄉，因此今年2024台灣燈會在台南，明華園也要帶來10年未上演的大戲「媽祖」，這是明華園戶外最大型的表演，所需要的人力物力最複雜，但帶來的精彩度絕對破表，期待2月3日開展當日全國甚至國際的好朋友們一起來現場觀看明華園10年一期的「媽祖」大傳。

孫翠鳳表示，媽祖傳動員龐大要逾3百多人共同完成，搭蓋3大舞台，還有很多高空及三D立體，還有多台大螢幕，不惜成本要讓最後一排都看得很清楚；媽祖就像觀世音菩薩千手千眼還有很多分手，戲中就有少女媽祖、救世媽祖、除妖媽祖及成道的媽祖，歡迎大家來找。

另在林默娘公園及台南運河藝術燈區展出「台南400」及「河光往事」，邀請原住民、客家、漢族、新住民、日本、荷蘭及印尼及台灣本土藝術家共同創作；沿著台南運河的燈區，年輕的藝術家用承先啟後的概念，呈現科技藝術的饗宴，再創台南運河新風貌。

2024台灣燈會「安平燈區」，展期有12處街頭藝人展演區，預計邀請19組知名團隊，將帶來500場以上精彩表演；另外假日時段也有安排展演結合無人機、煙火及燈光秀之震撼的夜空奇觀。