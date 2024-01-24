台積電設廠雲林出局？張麗善：持續合作中

外傳台積電1奈米建廠可能落腳嘉義縣，同樣積極爭取的雲林縣是否就此出局？雲林縣長張麗善表示，雲林縣府與台積電溝通管道順暢，持續合作，她認為台積電持續都有設廠規畫，只要做好準備，就有機會。

張麗善今天受訪指出，雲林縣政府一直朝著台積電的產業擘劃方向努力，截至目前為止，雙方持續合作，溝通管道暢通，當然廠商廠商在面對這種比較複雜未來產業的發展，跟整個政治的脈動都在觀望，但雲林縣政府到目前為止沒有放棄，那是我們的目標。

張麗善表示，高科技產業需要使用再生水或回歸水，雲林縣不只有農業的回歸水，還有畜牧業的回歸水、民生用水，這些都在努力建置中，雲林縣很清楚如何配合台積電等高科技產業的需求，包括人才以及交通路網條件也持續建置，相信不只台積電，還好很多高科技產業也都看見了。

針對台積電設廠需求，雲林縣提出1200公頃的單一地主土地，張麗善表示，目前能提出這麼大面積土地的只有雲林縣，且水電供應無虞，雲林縣做好準備，相信很快機會就能來臨。