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嘉縣推「除C好康」計畫 抗體陽性者驗病毒量送200元禮券

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣今年推出「除C好康」計畫，C肝抗體陽性者檢驗病毒量，年底前將送200元禮券。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今年推出「除C好康」計畫，C肝抗體陽性者檢驗病毒量，年底前將送200元禮券。圖／嘉義縣政府提供

嘉義衛生局今年推出「除C好康 治肝有禮」，設籍嘉義縣45至79歲民眾、40至79歲原住民，經「B、C肝篩檢」為C肝抗體陽性，今年底前完成病毒量檢驗就送200元禮券，接受治療者療程結束再領200元禮券，限量250份送完為止，呼籲鄉親把握機會趕緊來篩檢。

縣長翁章梁表示，肝癌位居國人10大癌症死因第2位，其中8成肝癌是因感染B、C型肝炎所引起，C肝是可以治療的，鼓勵符合資格縣民都能善用健保補助終身一次的B、C型肝炎篩檢服務，才能夠早期發現、適當治療，有效阻斷肝炎、肝硬化、肝癌三部曲。

衛生局長趙紋華說，鼓勵C肝抗體陽性民眾接受治療，C型肝炎治療藥費20萬元全由健保給付，全口服藥新藥只需服用2至3個月，治癒率超過98%、副作用低，善用健保補助終身一次篩檢，篩出抗體陽性者都應進一步檢查治療，可洽嘉義縣衛生局或各鄉鎮市衛生所。

衛生局 C肝 肝炎 嘉義

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