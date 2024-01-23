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台南治水5年已投入200億元 黃偉哲：以零淹水為目標

中央社／ 台南23日電

台南市政府全力治水，市府統計，5年來已投入新台幣200億元，完成6座滯洪池、8座抽水站、22公里護岸堤防及20公里雨水下水道等重大工程建設。

台南市長黃偉哲今天在市政會議指出，人類聚落不斷面臨水患威脅，克服確實有一定難度，尤其台南天然地勢低，更需要努力治水，才能確保市民生命財產安全。治水非一朝一夕，如今台南面臨全球氣候變遷加劇，治水工作「沒有最好，只有更好」，以零淹水為目標。

台南市政府發布新聞稿指出，台南易淹水區集中於國道1號以西及鄰近平原地區；市府治水從內外水渠道、低地抽排及韌性滯洪蓄洪等著手，加速護岸建設、水道拓寬及雨水下水道建設，建置抽水站及移動式抽水機組進駐，廣設滯蓄洪池吸納雨水，減輕渠道通洪壓力。

市府水利局表示，民國108年迄今，市府已完成麻柚、麻工、後鎮、海尾寮、草湖寮、崁腳等8座抽水站，投入經費12億餘元，保護面積約800公頃。

在滯洪池方面，近5年來完成蘇厝滯洪池（蓄）滯洪池等6座，增加滯洪量293萬公噸，目前全市共23座滯洪池，總滯洪量605萬公噸。

110年完工蘇厝滯洪池是台南市境內最大滯洪池，滯洪量140萬公噸，再造濕地環境41.5公頃。去年完工南科特定區E1滯洪池，和鄰近公滯一、二滯洪池串聯後，原有滯洪容量從83萬2000公噸提升至142萬公噸。

108年起改善的三爺溪排水治理工程，整治長度10.9公里，總經費47億7000萬元，107年0823豪雨曾淹水260公頃，110年0731豪雨淹水面積降至10公頃，大幅降低96%。

台南市規劃938公里雨水下水道建設，居全國之冠，截至去年底，建設長度742公里，雨水下水道實施率79%。

市府預定明年再完成6座抽水站、3座滯洪池，投入經費約20億元，可增加抽水量能逾120cms及滯洪量7萬3000公噸。

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