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飯店界奧斯卡獎「最美飯店票選」 嘉義市新悦花園4連霸

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
天成文旅-繪日之丘，親子溫馨溜滑梯房。圖／嘉義市政府提供
天成文旅-繪日之丘，親子溫馨溜滑梯房。圖／嘉義市政府提供

由易遊網舉辦，有飯店界奧斯卡獎之稱的「台灣最美飯店」票選活動，嘉義市新悦花園酒店及天成文旅「繪日之丘」在全台近200家知名飯店脫穎而出，新悦花園酒店4連霸「最美飯店」，今年更獲最美親子飯店及最美房間雙料獎項；繪日之丘也是4度榮獲最美飯店殊榮。

市長黃敏惠表示，過去3年的疫情對旅宿業的影響與衝擊尤深，業者在疫情期間不斷思考，運用現代數位科技轉型突圍，並以設計力再次帶動旅宿業發展，讓嘉義的美站上世界舞台。

黃敏惠表示，嘉義市雖無大山大水，卻有剛剛好的城市尺度，也勇於打破框架、展現設計能量，每每前往外縣市時，總能聽到來自外地民眾對嘉義市之美的讚嘆，台灣設計展、國際管樂節等，無一不讓外地旅遊客驚豔，尤其日前報導根據觀光署統計，蘭潭風景區已成為嘉義市的旅遊新熱點。「嘉義市不缺少美，缺少發現」，嘉義市不僅有美食、美景，現在更有最美飯店相伴，期勉市府團隊未來持續發掘民間力量，與民間攜手共同寫歷史，作伙拚未來。

觀光新聞處長張婉芬表示，此次票選共分5大類別，分別為，「最美渡假飯店」、「最美都會飯店」、「最美親子飯店」、「最美設計旅宿」、「最美房間」，為期12天的票選活動計有30萬網友投票以及26位達人加權評分，票選出5大類別共計25家飯店獲得2023第六屆「台灣最美飯店」殊榮。新悦花園酒店自2020年起連續4年蟬聯，今年獲得最美親子飯店及最美房間雙料獎項。而繪日之丘也獲選4次最美飯店殊榮。

天成文旅-繪日之丘，頂級豪華家庭房。圖／嘉義市政府提供
天成文旅-繪日之丘，頂級豪華家庭房。圖／嘉義市政府提供

「新悦花園酒店」規劃熊家族親子主題房，以樹屋結合戶外露營為設計理念，有造型溜滑梯、小球池、小帳蓬、積木等遊樂規劃，為孩童打造歡樂無比的住宿空間。更在去年底取得GTS（綠色旅行標章）2星標章認證。

新悦花園酒店熊大哥主題房。圖／嘉義市政府提供
新悦花園酒店熊大哥主題房。圖／嘉義市政府提供

「繪日之丘」為天成飯店集團旗下品牌「天成文旅」，注重在地文化特色打造客製化專業飯店為核心，以服務傳遞溫暖、舒適。飯店以白色幾何堆疊的外觀，闡述出簡約的設計風格，使旅客踏入飯店，便能感受到每一處、每一物，猶如家的場景盡收眼底。

繪日之丘外觀照。圖／嘉義市政府提供
繪日之丘外觀照。圖／嘉義市政府提供

市府表示，依交通部觀光署統計資料，2023年嘉義市住宿人數一舉突破210萬人，再創歷史新高。交通部觀光署1月19日公布的「112年考核地方政府辦理旅宿業管理輔導績效」考評成績，嘉義市獲得「特優」評比，也是繼2022年考評後，連續2年蟬聯特優評比。

獲最美飯店業者獲市長黃敏惠（右三）表揚。圖／嘉義市政府提供
獲最美飯店業者獲市長黃敏惠（右三）表揚。圖／嘉義市政府提供

飯店 嘉義

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