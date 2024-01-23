台南蚵農之怨…工人難找、生長速度慢 賣價不敷成本

春節將至，蚵的需求量也增加，不過，台南安平蚵農反映，目前蚵仔的生長速度較慢，蚵體偏瘦，加上進口蚵的競爭，價格不佳，不敷成本；期待這波寒流後氣溫回暖，春節到清明節之間蚵能長得快，有好收成。蚵農也感嘆工人難找，許多人寧願到小吃店、早餐店工作，不願來剔蚵。

農業局漁港及近海管理所長周瓈朝表示，北門的蚵仔養殖方式和安南區、安平、南區不一樣，北門蘆洲溝蚵農反映今年牡蠣收成好，安平蚵農反映的生長情形不佳，將向水試所反映，建議採水鑑驗藻類等餌料生物，提供更好的養殖方式參考。而工人難找問題，等蚵農取得漁業權，可以雇請外勞來改善。

台南市蚵仔養殖季每年10月開始，持續到隔年6月，所放養的包含中蚵與蚵苗，蚵苗要養5、6個月，中蚵則是養約2個月就可收成，目前安南區、安平區、南區已有部分蚵仔在收成。安平黃姓、王姓蚵農說，今年病害情形很明顯改善，也依照農業局及專家建議，降低養殖密度，除了減少病害，也希望有助生長；不過，最近收成的蚵，普遍偏瘦，收購價不理想，沒有賺錢，懷疑和風浪較大以及寒流來襲有關。

蚵農抱怨，之前買來放養的中蚵，1籠1100元，但這幾天盤商來買成蚵的價格，卻不到1100元，商人嫌蚵體瘦。黃姓蚵農說，因政府有進口越南蚵，越南蚵的蚵體較大，外表較好看，都有影響到國產蚵的價格。目前台南蚵雖偏瘦，但好吃，且遠勝越南蚵；希望這波強烈寒流過後，氣溫能回暖，以利牡蠣生長，能在清明節到春節間的收成期都能肥滋滋，並有好價格。