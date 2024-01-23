九華山地藏庵善行21年 低收入戶可領4600元冬令救助金

九華山地藏庵持續行善21年，每年歲末發放冬令救助金及白米代金，累計行善金額破億元，今年在嘉義縣捐贈805萬9200元，縣長翁章梁今天代表接受並回贈感謝狀，將在農曆年前轉發給1752戶低收入戶，每戶可獲4600元救濟金及白米代金，盼讓弱勢家庭溫暖過好年。

地藏庵董事長黃俊森說，嘉義縣、市都一家人，秉持地藏王菩薩慈悲發願善修、功成使於無我精神，每年春節前都會發放冬令救濟金及白米代金，嘉義縣市歷年累計金額已超過2億，只要低收戶還在，地藏王菩薩一定都會出面幫忙，盼讓弱勢家庭溫暖過年。

社會局表示，地藏庵2004年起協助嘉義縣低收入戶冬令救濟，累計捐贈冬令救濟金及白米代金共計1億1627萬7900元，冬令救濟金將透過各鄉鎮市公所人員，盡速在農曆年前轉發給1752戶低收入戶，每戶可獲4600元救濟金及白米代金，感謝各鄉鎮市公所協助發放。