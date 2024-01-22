中華職棒傳奇張泰山雲林long stay 張麗善：靠他了！
中華職棒傳奇球星「森林王子」張泰山接受雲林縣政府邀請，擔任新年度雲林觀光大使，文化觀光處今辦首場活動，他盡責宣傳，包括新春期間在地方文化館舍免費送春聯、年畫及龍年限定文創福袋等，承諾「只要有空檔會盡量出席」。
現為味全龍打擊教練，時常到雲林斗六棒球場培訓，與當地結下不解之緣，縣長張麗善力邀他擔任觀光大使，張泰山說，非常喜歡鄉村生活，二話不說答應，也會好好跟縣府合作，
張麗善說，張泰山就像自己的弟弟一樣，幽默好相處，尤其他的體格很適合上山下海，無論是雲西山上的大片孟宗竹林，或是平原的斗六雲中街、太平老街燈籠海，到雲東的幸福61公路等，山海景點通包代言，責任重大，笑稱「這擔不好扛！」會讓張泰山往後有得忙。
「雲林縣是我第2個家」張泰山說，自己是台東子弟，雲林同樣有著他很嚮往的純樸鄉村，看現在的身材就曉得當地有很多可口小吃，他接下重任後，希望從斗六棒球場作為觀光起點，也會盡力與各鄉鎮市合作。
張麗善說，雲林縣2023年觀光人次突破1973萬多人次，她很期待張泰山代言之後，能一舉衝破2000萬人次，盼藉他的人氣、吸引遊客玩雲林、樂消費，帶動經濟產業，新年系列活動詳細場次可下載「慢遊雲林」App掌握。
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