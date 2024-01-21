影／6分地蘿蔔開放免費採摘 千人拔蘿蔔拔出好采頭！兼作公益

千人拔蘿蔔，拔出好采頭！雲林縣議員、雲林特種搜救協會理事長林岳璋發動隊友栽種6分地的白蘿蔔，50多天細心照顧可收成，今天開放社福團體及民眾免費採摘，還請來婆婆媽媽現做蘿蔔糕，免費呷免驚，吸引1千多人齊聚拔蘿蔔，場面壯觀，也為年節帶來喜氣。

今天陽光露臉，斗六市台一丁線公路旁，停滿車潮，放眼一看，靠近台茂大理石工廠旁的一塊大農田，擠滿人潮，上千人把握好天氣一早扶老攜幼蹲地拔蘿蔔，一袋一袋往外送，這可不是農民大採收，而是雲林縣議員林岳璋發動的春節愛心大行動。

今天拔蘿蔔做愛心活動是由雲林縣宏宇關懷協會、議員林岳璋、雲林縣特種搜救協會等團體共同舉辦，宏宇關懷協會理事長張宏銘委託農民在2期稻作採收後，將6分地、2分地的農田分別撒蘿蔔籽及白菜、茼萵、菠菜等菜籽，成熟後今天全開放給民眾採摘。

林岳璋說，好彩頭拔蘿蔔迎新年公益活動已連續舉辦3年，白蘿蔔是冬季當令蔬菜，營養又好吃，春節將屆各家戶都會製作菜頭粿，白蘿蔔是主要食材之一，很受家庭主婦喜愛，吃不完還可曬乾做菜脯，今天每個人可以免費採15台斤，超過部分採自由樂捐，民眾贊助款項會後捐贈給小天使協會，幫助更多弱勢孩子。