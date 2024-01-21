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佛光山南台別院捐贈公益吉祥米7千包 人間善良無所不在

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
佛光山南台別院今天舉辦「蔬出愛．你跑步．我捐糧：VegRun健走暨公益吉祥米捐贈」活動。圖／南市府提供
佛光山南台別院今天舉辦「蔬出愛．你跑步．我捐糧：VegRun健走暨公益吉祥米捐贈」活動。圖／南市府提供

佛光山南台別院秉持「以慈善福利社會」的宗旨，並響應聯合國永續發展目標，以及迎接台南400，今天舉辦「蔬出愛．你跑步．我捐糧：VegRun健走暨公益吉祥米捐贈」活動，7000包吉祥米，捐贈南市7個行政區的弱勢團體與低收入戶。

市長黃偉哲與滿舟法師一同祝福大眾，黃偉哲表示，這次活動佛光山共捐出7000包吉祥米，讓七區的弱勢朋友可以過個好年，顯示人間善良無所不在，佛光山滿滿的愛心，讓台南成為充滿溫暖的城市。

今天的活動，由佛光山南台別院、台南講堂及國際佛光會台南第3、第5、第6督導區會員共準備了7000包吉祥米，捐贈台南市7個行政區的弱勢團體與低收入戶，由黃偉哲率各區區長代表受贈，黃偉哲並致贈感謝狀。

佛光山台南區總住持滿舟法師說，星雲大師提倡「環保與心保」，「3好運動」便是心靈環保。吃素即是「做好事」，鼓勵身邊的家人朋友減少肉類的低碳飲食即是「說好話」，努力為後代子孫留一個乾淨健康的地球，更是「存好心」的具體表現。

今天健走由南台別院走到安平古堡，活動中搭配台南四百主題曲「慢慢變台南」，南台青年團蔡昇佑與10名佛光青年，帶著民眾一起舞動。這首歌由在地金曲獎台語歌王謝銘祐，及同為台南人的話題饒舌歌手「大支」，兩世代音樂人聯手打造，歌曲靈感來自台南日常生活，融合懷舊感十足的編曲和輕快的快嘴饒舌，讓民眾倍感親切。

台南 佛光山 黃偉哲

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