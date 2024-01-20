全國首例！台灣首府大學退場後 轉型為「台南第3處市政中心」

台灣首府大學退場後，由台南市政府接手規畫為「大曾文願景園區」，繼永華、民治後成為「台南市第3處市政中心」，規畫環保、體育、社會、文化、勞工、教育、衛生等多個局處都有人員進駐，立委選舉期間成為攻防話題，市府強調已在「在路上」，市長黃偉哲允諾今年7月環保局就可先進駐。有議員擔心公務人員再一波「出走潮」新營會更邊緣化，市府表示，麻豆也在溪北，大曾文願景園區的推動，是創造3贏。

台南市政府接手台灣首府大學1萬多坪校舍空間，規畫提供全民運動中心、親子遊憩空間、社福社教設施、藝文典藏、辦公行政等五大類公共服務空間，加上警政署保二總隊會有2個中隊進駐，中央與地方預計移撥約760人，規模有如「第3處市政中心」。

市長黃偉哲表示，前年10月台首大董事長拜訪他，表示退場後要將學校贈送給台南市政府，土地是向台糖承租租金付到2024年底，校產總值初估約新台幣14億元，市府協助債務約2億元債務，爭取中央4億多元經費，將原有教室裝修成辦公室，位在新營體育館的環保局新營辦公室，不符合一般辦公廳舍遭詬病，100多人今年7月將先移到「大曾文願景園區」辦公。

市議員蔡育輝說，他走訪基層，很多鄉親都擔心，環保局100多人移走，民治市政中心的局處恐又有一波出走潮離開新營，又更被邊緣化，希望民治、永華一起盤點，不要只從民治調走人，要維持3處市政中心均衡發展。

台南縣、市合併為台南直轄市後，原台南市政府位在安平區，原台南縣政府位在新營區，南北距離近50公里，行政效能引發討論，當時的市長賴清德定調「雙行政中心」運作，期間曾推動「新市政中心」，並公布7個選址地點，希望設在中心點，因未能達成共識而不了了之。

此次市府接手台灣首府大學，校區位在麻豆區，剛好是台南市的中樞地點，鄰近84線快速公路往來國道1號、國道3號等交通便利，南北往來都方便，也備受期待。