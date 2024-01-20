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濁水溪以南首輛擁電動擔架床600萬救護車 在嘉義這分隊

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣消防局新港分隊今天獲贈濁水溪以南首輛擁電動擔架床，設備總價600萬高頂救護車，提高救護設備量能。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣消防局新港分隊今天獲贈濁水溪以南首輛擁電動擔架床，設備總價600萬高頂救護車，提高救護設備量能。記者呂慧瑜／攝影

勘稱濁水溪以南首輛連5歲小孩都能輕鬆推動的救護車上「電動擔架床自動舉升系統」，今天嘉義縣新港分隊獲高雄久億藥局董事長林永豐夫妻與溪北六興宮主委江筱芃號召58名地方鄉親齊捐，一輛高頂救護車及各項救護器材，總價達600萬元，讓消防救護量能更加完善。

「所有的設備增強，都是對我們救人力量的再增強！」縣長翁章梁說，要讓消防救護弟兄把到院前救護做好，要有很多好的設備跟機器，那怎樣減少人員在救人的過程當中所遭受的傷害，這次所捐的電動擔架升舉系統，就可省掉很多可能的職業傷害。

溪北六興宮主委江筱芃表示，去年號召鄉親齊捐贈100萬的自動心肺復甦機LUCAS3等器材，今年再獲鄉親齊捐贈總額150萬，2次近60人合捐共250萬元救護器材，為新港消防分隊救護車注入全新所需設備，提升救護機制，造福鄉梓。

新港分隊指出，獲高頂救護車輛器材及六興宮2次捐贈，總捐款額達600萬元，其配備包含二氧化碳監測儀，更成嘉縣唯一有此配置的分隊，也再增呼吸器、電動擔架、心臟電擊器、救護背心、無線電側背包及宣導用影音系統等。

消防局長蔡建安表示，溪北六興宮所捐贈的LUCAS－3自動心肺復甦機，能讓OHCA患者在到院前成功ROSC（恢復自主循環），即能在就醫的路程中，透過該系統建立正確的防災觀念與救護更加完善，再次感謝大家熱心捐贈。

溪北六興宮指出，這次捐贈的高頂救護車設備，勘稱是目前濁水溪以南唯一引進電動擔架升舉系統的救護車，新港分隊今起啟用新救護車，開始執行救護勤務，在翁縣長與江主委一起繫上媽祖平安袋，以慈悲善念執行救護工作護祐新港鄉民。

嘉義縣消防局新港分隊今天獲贈濁水溪以南首輛擁電動擔架床，設備總價600萬高頂救護車，提高救護設備量能，捐贈者出席大合照。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣消防局新港分隊今天獲贈濁水溪以南首輛擁電動擔架床，設備總價600萬高頂救護車，提高救護設備量能，捐贈者出席大合照。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣消防局新港分隊今天獲贈濁水溪以南首輛擁電動擔架床，連5歲女童都能輕鬆推動上下擔架。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣消防局新港分隊今天獲贈濁水溪以南首輛擁電動擔架床，連5歲女童都能輕鬆推動上下擔架。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣消防局新港分隊今天獲贈濁水溪以南首輛擁電動擔架床，設備總價600萬高頂救護車，提高救護設備量能。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣消防局新港分隊今天獲贈濁水溪以南首輛擁電動擔架床，設備總價600萬高頂救護車，提高救護設備量能。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣消防局新港分隊今天獲贈濁水溪以南首輛擁電動擔架床，可乘載體重達350公斤，減輕救護人員上擔架易造成腰部受傷職災。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣消防局新港分隊今天獲贈濁水溪以南首輛擁電動擔架床，可乘載體重達350公斤，減輕救護人員上擔架易造成腰部受傷職災。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣消防局新港分隊今天獲高雄久億藥局董事長林永豐夫妻，齊捐贈一輛高頂救護車。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣消防局新港分隊今天獲高雄久億藥局董事長林永豐夫妻，齊捐贈一輛高頂救護車。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣消防局新港分隊今天獲溪北六興宮主委江筱芃號召近60名鄉親，齊捐贈共250萬元救護器材，添加救護設備量能。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣消防局新港分隊今天獲溪北六興宮主委江筱芃號召近60名鄉親，齊捐贈共250萬元救護器材，添加救護設備量能。記者呂慧瑜／攝影

救護車 濁水溪 患者

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