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麥寮鄉長蔡長昆當選無效確定 雲林最激烈補選提前開打

聯合報／ 記者蔡維斌陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣麥寮鄉長蔡長昆因選舉期間後援會長涉賄選，被台南高分院裁定當選無效，縣府將派員代理，並辦理補選。本報資料照片
雲林縣麥寮鄉長蔡長昆因選舉期間後援會長涉賄選，被台南高分院裁定當選無效，縣府將派員代理，並辦理補選。本報資料照片

雲林縣麥寮鄉長蔡長昆前年競選連任時，因後援會長涉嫌買票，蔡雖當選，被雲林地檢署提出當選無效之訴，一審被以證據不能臆測為由駁回，檢方上訴，台南高分院二審判決大翻轉，改判蔡當選無效。

雲林縣府表示，將於判決確定3個月內補選。由於麥寮是六輕所在地，已有多人有意投入選戰，預料補選將掀起激烈選戰。

蔡長昆本屆競選舉期間，後援會長被查獲現金買票，蔡雖連任，但雲林地檢署起訴並對蔡提出當無效之事，一審雲林地方法院認為，若要將當選無效加諸於當選人，應有相當的證據證明當選人與買票者彼此間有牽連，而非僅以臆測推認，因此以證據不足為由駁回地檢署的當選無效之訴，判決當選有效。

檢方認為後援會長在未經蔡同意下即自行出錢行賄選民，有悖經驗法則，主張蔡必定知情，進而認為蔡有共同參與賄選行為，因而上訴。

台南高分院合議庭認為，選罷法規定，行為人的概念不僅限於當選人本身親自為之，雖由他人實行構成要件，當選人對於他人之行為有授意且不違背其本意，當選人仍應受上開條款所規範。因此候選人就與其有關的賄選行為，有參與、授意或已知情而仍未禁止，任其發生，顯示候選人主觀上既有藉此擴大其競選活動範圍的預期，客觀上也有假他人的賄選，為自己爭取更多選票，即應視為當選人本人所為，依選罷法第120條第1項規定訴請宣告當選無效。

蔡長昆當選無效確定，雲林縣府近期內將派任代理鄉長，民政處指出，依地方制度法，鄉鎮長經法院判決當選無效確定，由縣政府解除其職務，並由縣政府派員代理。因本屆任期尚餘2年多，故依地方制度法，自判決當選無效之日起3個月內必須完成補選。

由於麥寮鄉是台塑六輕所在地，資源豐厚，各項地方福利比其他鄉鎮來得多，被譽為是雲林最富有的鄉，早先就傳出有多人有意角逐下屆鄉長寶座，如今就任僅1年多的麥寮鄉長將面臨補選，一般認為這場激烈的鄉長選戰，將提前開打。

雲林縣麥寮鄉長蔡長昆因選舉期間後援會長涉賄選，被台南高分院裁定當選無效，縣府將派員代理，並辦理補選。本報資料照片
雲林縣麥寮鄉長蔡長昆因選舉期間後援會長涉賄選，被台南高分院裁定當選無效，縣府將派員代理，並辦理補選。本報資料照片

當選無效 雲林 鄉長 六輕

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