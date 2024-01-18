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昔淪為垃圾場、治安死角 斗六後庄埤今樣貌全變

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣斗六市後庄埤成功從灌溉埤塘轉型為親水公園。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六市後庄埤成功從灌溉埤塘轉型為親水公園。記者陳苡葳／攝影

雲林縣斗六市後庄埤為灌溉埤塘，因長期閒置致雜草叢生，地方陳情嚴重影響環境衛生與安全，縣府投入5400萬元施作水環境工程，今天啟用，改善滯洪排水設施也打造一座親水公園，本周六舉辦星空音樂會鼓勵民眾到訪；縣長張麗善說，將串聯鄰近圖書館、膨鼠森林公園形成休閒娛樂廊帶。

後庄埤前身為後庄子埤，其創建於西元1842年，為穩定取得水源，由當時業主佃農共同在現址施設草埤，引芭蕉溪水作為灌溉用途，斗六市龍潭里長關紋舜說，該處因地勢低窪、廢水匯流淤積長年無人使用，變成當地髒亂點，常被路人隨手亂丟垃圾，嚴重影響環境衛生和安全。

縣府水利處表示，經向水利署提報後庄埤滯洪排水設施環境改善計畫，改善約1.2公頃腹地建設人行步道、生態浮島、親水公園、跨渠連接橋及綠美化景觀等，提供民眾遊憩休閒空間，串聯周遭文化觀光處、圖書館及膨鼠森林公園等，形塑市中心觀光區域，也消弭治安死角。

張麗善說，本月20日晚上6點半舉辦「2024雲林天空之島星空音樂會」，將有戶外演唱會與啦啦隊等活力四射的表演節目，當天免費提供500份美食，每人於現場拍照打卡即可獲得1份；另後續會規畫設置光環境設施及親子共融場域，創造生態、生活兼備的全齡友善空間。

雲林縣長張麗善（右六）及多名地方人士今天為變身後的斗六後庄埤親水公園開箱。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右六）及多名地方人士今天為變身後的斗六後庄埤親水公園開箱。記者陳苡葳／攝影

張麗善 森林公園 斗六 綠美化

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