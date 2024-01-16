今年台南路平編3.8億改善 更要把2.3萬個人孔蓋下地

台南市是全國第一個將人手孔防滑係數納入道路挖掘管理自治條例的城市，在路平過程中，一併著手改善人手孔蓋平整止滑。台南市政府工務局今天在市政會議提出專案報告，自2011年度至今年度，累積可改善268個路段、逾421公里，同時將2.3萬餘個人手孔蓋一併下地改善。

市長黃偉哲強調，路平標準要持續嚴格監督，也請工務局務必將台南市政府的預算與中央前瞻計畫的預算結合，完成更多的路段。除了路平專案，市府也持續推動非都會區域的農漁水路及產業道路的平整維護，確保各地區用路人及車輛的安全。

工務局表示，台南市自2011年度起至2023年，路平專案累積已投入46.85億元，改善234個路段，長度達379.24公里；今年度的路平專案，編列3.8億元，較去年度增加3000萬元，預計改善34路段、42.35公里。另外，今年的道路人手孔蓋預計完成下地約1200個，目前已在規畫設計中。

工務局指出，12年來路平專案積極改善易造成民怨的路段，包括成功路、開元路、台江大道一段、長榮路、東門路、中正路、正南三路、西勢路、勝利路、高速一街、高速二街、台江大道三段、安明路、海佃路二段、裕農路、東寧路等。除路平專案的預算外，台南市每年編列一般道路養護經費約13億元，可改善路段長度約170公里。

此外，台南市積極爭取中央補助計畫改善更多社區道路，例如透過前瞻計畫「提升道路品質計畫」核定共207件，總經費50.59億元；校園周邊暨行車安全道路改善計畫核定共35件，總經費5.31億元。截至今年1月，改善AC長度351公里（已完成278公里，執行中73公里），改善人行道長度105公里（已完成60公里，執行中45公里），通學步道65校（已完成29校，執行中36校）。