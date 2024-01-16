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長照服務春節7天不打烊 嘉義縣推出照顧管理服務

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長照服務春節不打烊，1月底前向嘉義縣長期照顧管理中心提出申請，就可協助安排專業照顧、交通接送及喘息服務。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長照服務春節不打烊，1月底前向嘉義縣長期照顧管理中心提出申請，就可協助安排專業照顧、交通接送及喘息服務。圖／嘉義縣政府提供

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嘉義縣老人人口比例22%，身心障礙者比例7.7%，為解決春節期間長照不便，縣府推出「我嘉長照春節不打烊」服務，1月底前向嘉義縣長期照顧管理中心提出申請，長照管理專員將在過年前到宅評估，協助安排春節期間的專業照顧、交通接送及喘息服務。

身心障礙的梁姓男子說，他住在偏遠的阿里山地區，因未婚無子女，平常都是兄姊和居家服務員協助三餐及洗澡，但春節期間兄姊都在各自家庭忙碌，無法協助洗澡和備餐，透過阿里山鄉衛生所協助，春節安排居家喘息服務跟預送年菜，讓他跟兄姊都能放心過年。

縣長翁章梁說，嘉義縣老年人口比率22%，高居全台之冠，身心障礙者約有3萬7千名、占人口比例約7.7%，有很多弱勢族群需要被照顧；考量過年期間民眾的照顧需求，嘉義縣整合各長照單位推出「我嘉長照春節不打烊」服務，只要提前預約，就可安心過好年。

衛生局長趙紋華表示，為了讓民眾看得到、找得到、問得到、用得到長照服務，18鄉鎮市衛生所都設置長照分站，只要家中有行動不方便或需要照顧協助的親友，歡迎撥打1966長照服務專線（前5分鐘免費），或詢問各鄉鎮市衛生所長照分站，將有專人服務。

嘉義縣長照服務春節不打烊，1月底前向嘉義縣長期照顧管理中心提出申請，就可協助安排專業照顧、交通接送及喘息服務。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長照服務春節不打烊，1月底前向嘉義縣長期照顧管理中心提出申請，就可協助安排專業照顧、交通接送及喘息服務。圖／嘉義縣政府提供

長照 衛生所 春節

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