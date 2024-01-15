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雲林海線立委綠翻藍 虎尾鎮長將補選

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
虎尾鎮長丁學忠當選立委，鎮長補選馬上浮上檯面，虎尾鎮民代表會林嘉弘（圖）率先表態參選。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮長丁學忠當選立委，鎮長補選馬上浮上檯面，虎尾鎮民代表會林嘉弘（圖）率先表態參選。記者蔡維斌／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

雲林國民黨陣營摘下海線立委，加上3席不分區立委，算是大贏家，但總統票開得不理想，掌兵符的縣長張麗善認為，已削減綠營8萬多票；民進黨重擔落在連任的山線立委劉建國，他昨天說，綠執政8年做很多事但缺宣傳效益。另，虎尾鎮長丁學忠當選海線立委，鎮長將補選，虎尾鎮代會主席林嘉弘預計今由丁陪同宣布參選。

張麗善指出，雲林一直以來很明顯都是綠大於藍，2020年蔡英文總統囊括24萬票，這次民眾對執政黨有很多不滿，賴清德才拿16萬票，且地方立委藍綠各1席達到平衡，未來中央和地方要互相合作。

劉建國完成5連霸，但他前晚得知不曾輸過選舉的蘇治芬未能連任，特別交待競選幹部不要放鞭炮。劉說，未來包括海線的事會加倍努力去做，也認為選戰過程面對抹黑、認知作戰，都須第一時間立即回應，尤其民進黨執政8年做很多事，但宣導效益沒有達到，支持者不清楚，這部分有很大改善空間。

至於虎尾鎮長的空缺，虎尾鎮代會主席林嘉弘說，自己多年前由警轉政，沒有一天停下腳步，接棒參選鎮長絕對可接續丁學忠的施政，無縫接軌、做好鎮政。民進黨雲林黨部主委林金忠說，過一陣子再開會商討，選出最合適的人選。

民進黨 雲林 張麗善 劉建國 丁學忠 林嘉弘 蘇治芬 賴清德

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