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一早就有民眾投票！雲林今投票率達7成 4件手機鈴聲響將依法開罰
‧2024選舉開票！賴破100萬票大關、侯柯票數差距拉開，開票數字請鎖定《選舉專區》
2024年總統及立委選舉投票下午4點結束，雲林縣投票率達七成，選委會表示，此次投票秩序良好，未發生特殊違規狀況，不過有4件手機鈴聲響的違規情事，全案由警方製作筆錄，後按程序送交選委會監察小組委員會審議，依法裁處3萬元至30萬元。
雲林地區今天氣溫23度，舒適宜人，各地投票所一早就陸續湧入投票民眾，至中午時投票率已超過3成，下午又有一批投票人潮，投票率近7成。選委會說，縣內投票秩序良好，民眾報到完成領取選票後，依選票顏色完成圈選並投入票匭中，未發生特殊突發狀況，不過中途有4件民眾隨身攜帶手機但未關閉情事。
選委會表示，該4件手機鈴聲響的違規案件，目前警方已完成筆錄，將依規定送交監察小組委員會審議，後依選罷法裁處3萬元至30萬元罰鍰。
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