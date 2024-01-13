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台南財稅局新化分局 徒步區改善

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
南市府財稅局新化分局辦公廳舍前庭長期遭車輛違停占用，市府規畫全新徒步區。圖／南市財稅局提供
南市府財稅局新化分局辦公廳舍前庭長期遭車輛違停占用，市府規畫全新徒步區。圖／南市財稅局提供

台南市政府財稅局新化分局辦公廳舍周邊環境發展快速，但早期電箱、公車站牌等規畫不佳，且長期遭車輛違停占用，更有人車爭道疑慮，南市府提撥經費改善，近期工程完工，全新徒步區改善人車分道，也保障用路人安全。

財稅局長盧貞秀表示，新化辦公廳舍建造40多年，上下班時刻公車停靠，人車爭道險象環生，此次改善工程重新規畫新化分局辦公廳舍大門及行人徒步區，利用原有路旁退縮地設置人行道，大門兩側增設無障礙步道。

盧貞秀提到，新化分局是少數擁有綠地公務機關，改善工程也結合廳舍旁庭院式造景，融入原有造景、草皮、象牙木及15棵樹齡長達50年老龍柏樹等，使步道、人行道平整無障礙，路邊也新劃設汽、機車停車格、公車停靠站等，交通井然有序，也提供民眾友善通行空間。

人行道 公車 庭院

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