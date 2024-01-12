日月光、成大成立聯合研發中心 推動技術研發培養產業人才

全球封測第一大廠日月光半導體與成功大學成立聯合研發中心，今天舉行啟動儀式，日月光研發總經理李俊哲、成大校長沈孟儒主持。校方表示，雙方合作不僅聚焦人才培育，也將共同深耕異質整合、矽光子等基礎技術，積極投入前瞻技術研究，以先進封裝技術強化日月光國際競爭力，也提升成大研發量能，鞏固台灣半導體在全球的領先地位。

日月光與成大預計3年5千萬合作計畫，將從過往個案式研究主題擴展為「深具前瞻性、未來性及整體性的重大研發突破」，除研發技術層面合作，雙方也將兼顧教學與人才培育等面向合作，包括設立獎學金、開辦產業學程及技術力講座。

李俊哲表示，日月光與成大長期推動產學專案及技術研究緊密合作，聯合研發中心橫跨理、工學院、電機資訊學院、智慧半導體及永續製造學院研發能量，一起投入半導體領域，日月光的企業量能結合成大在國際重要學術影響力，驅動產業發展，開創產學合作新典範。

校長沈孟儒表示，學術研究是大學初衷，研究一定要能回應真實世界的需求。成大致力做好國際跨域創新鏈結，不僅校內跨學院鏈結，也包括與業界及財團法人等各式各樣跨域鏈結；日月光就在隔壁高雄，是成大開啟跨域鏈結、放眼國際重要夥伴，十分期待聯合研發中心未來發展。

成大表示，雙方長期以來關係良好、交流頻繁，早在2012年就簽訂產學合作意向書，擴展科研合作計畫，日月光並捐助成大設立「日月光講座」，表揚在半導體封裝領域深具研究貢獻學者，10多年來雙方持續產學合作橫跨封裝工程、環保、智慧製造等不同領域，建立緊密的合作夥伴關係。2021年，日月光加入成大智慧半導體及永續製造學院，積極深入科研合作計畫。成大已與台積電、台達電、國巨、光寶、友達、智邦、廣達、中鋼及日月光等國內多家大型企業設有聯合研發中心。