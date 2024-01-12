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這路口有標誌卻沒待轉格 雲林機車族納悶：該不該待轉？

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林高鐵特定區旁學府西路、大隆路口有設置兩段式左轉標誌，但卻沒畫設機車待轉格，機車族納悶究竟該不該待轉。記者陳苡葳／翻攝
雲林高鐵特定區旁學府西路、大隆路口有設置兩段式左轉標誌，但卻沒畫設機車待轉格，機車族納悶究竟該不該待轉。記者陳苡葳／翻攝

經常騎車往返雲林高鐵特定區旁學府西路、大隆路口的雲林機車族發現，該路口有設置兩段式左轉標誌，但卻沒畫設機車待轉格，納悶「到底該不該待轉？」更擔心是否因此涉及交通違規；縣府交通工務局科長陳怡燕表示，該處為早期畫設的道路標誌標線，近期將施工重新規畫機慢車道及待轉格；警方也說，標誌標線兩者並存下違規才會取締告發。

虎尾高鐵特定區10多年前實行重畫區工程，近期因雲林高鐵人流加上遷入人口多，車流量變大，但範圍內的學府西路、大隆路口現況道路標誌標線，早已不符合民眾實際使用需求，一名騎士反映，他行經路口前，見到兩段式左轉標誌，抵達路口時下意識暫時停等，可是地上卻沒畫任何機車待轉格，令人不知所措，疑問「現在要繼續前行？還是繼續等？」

縣府日前接獲陳情已到現場會勘，交通工務局交通管理科長陳怡燕表示，學府西路為2個混合車道、1個機慢車道，考量騎士至大隆路欲左轉時需要空間進行兩段式左轉，將調整學府西路的道路邊線、在機慢車道延伸至路口部分，規畫10公尺以上槽化線作為緩衝距離，搭配路口待轉格，提供民眾足夠反應時間及安全的暫時停等空間，預計兩周內完工。

雲林縣警局交通隊分隊長鄧順元指出，依照交通部及內政部警政署函釋規定，在有畫設待轉區及兩段式左轉標誌兩者並存情況下，警方才會依法取締告發；後續該路口有兩段式左轉標誌及待轉區，機車族必須依規定兩段式左轉，若無將依道路交通管理處罰條例處以600元至1800元罰緩。

雲林高鐵特定區旁學府西路、大隆路口有設置兩段式左轉標誌，但卻沒畫設機車待轉格，機車族納悶究竟該不該待轉。記者陳苡葳／翻攝
雲林高鐵特定區旁學府西路、大隆路口有設置兩段式左轉標誌，但卻沒畫設機車待轉格，機車族納悶究竟該不該待轉。記者陳苡葳／翻攝
雲林高鐵特定區旁學府西路、大隆路口有設置兩段式左轉標誌，但卻沒畫設機車待轉格，機車族納悶究竟該不該待轉，縣府回應正重新規畫機慢車道及待轉格改善。記者陳苡葳／攝影
雲林高鐵特定區旁學府西路、大隆路口有設置兩段式左轉標誌，但卻沒畫設機車待轉格，機車族納悶究竟該不該待轉，縣府回應正重新規畫機慢車道及待轉格改善。記者陳苡葳／攝影

標誌 車道 雲林

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