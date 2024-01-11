成大惡地協作USR團隊 沒落百年「左鎮大街」重新被看到

成功大學惡地協作USR團隊師生以「左鎮大街」及「元宇宙在左鎮」為題，與左鎮國小老師王鍠文再度合作，透過科技課程導入公民科學與體驗設計的概念，今天舉辦發表會，與左達工作室協力，為方翻新的左鎮公有零售市場持續注入活力。

「左鎮大街」課程由成大都市計劃系師生張秀慈及陳若璞帶領，在四年級科技課程中導入GIS概念，教導學生如何將珍貴的地方文史資料建置在Google My Maps上。今年的數位科技課程以一張左鎮國小民國45年的畢業照為破題，激發學生們對過去當地繁榮的好奇心。

由左達工作室負責人賴政達帶隊，安排訪談左鎮大街的店家，透過店家的娓娓道來，回憶著當年假日總是車水馬龍、摩肩擦踵的場面，再現大街的繁榮景象；已經拆除的國民戲院，當年電影、歌仔戲、布袋戲等等十天換檔一次的精彩戲碼，更是隱藏在長輩記憶深處的美好回憶。

因外環道開闢而沒落的左鎮大街，透過本次課程不僅讓孩子認識被歷史淡忘的大街繁華過往，也提升學生的科技素養力及公民參與力，以數位地圖作為一種敘事工具，將地圖作為外地人認識左鎮的平台，使左鎮歷史以不同形式被重新看見。

「元宇宙在左鎮」課程則由工業設計系老師簡瑋麒帶領研究室團隊接棒，將數位繪畫課程結合元宇宙的創作，讓學童繪製老街的人、事、物，將自己認識到的左鎮老街重現在像素惡地元宇宙中。

像素惡地是研究團隊以gather.town平台、web 3.0技術建立的「元宇宙」，提供使用者在線上體驗多元服務的可能性。孩子們參與課程的學習過程中，除了認識新科技之外，也親身體驗使用科技、將自己的故事進行創作、最後透過科技敘事傳遞給一般大眾。期望藉此引導台灣下一個世代，能夠心懷土地，並善用科技來打破城鄉間的科技落差。

今年設計「左鎮大街」教案研究生陳若璞表示，一門看似簡單的課程卻讓成大團隊有意想不到的收穫。很感謝長輩們分享他們的左鎮記憶，在言談間拾獲不曾知曉的左鎮生活常態非常有趣。